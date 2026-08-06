В Кузбассе наградили лучших тренеров

Фото: пресс-служба АПК.

В правительстве Кузбасса прошел торжественный прием, посвященный Дню физкультурника. Губернатор Илья Середюк вручил награды ветеранам отрасли, тренерам, спортсменам и руководителям спортивных школ.

Среди награжденных - директор ленинск-кузнецкой школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Евгений Сафиулин. Он удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации».

Директор спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике Виктор Сунайкин получил медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени, старший тренер школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Наталья Лошакова – медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.

Медалью «За служение Кузбассу» отмечены пять человек, еще трое - медалью Николая Масалова.

«В Кузбассе физкультурой и спортом уже сегодня систематически занимаются более полутора миллионов человек, и это в первую очередь ваша заслуга. Убежден, вместе мы можем добиться большего – через дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, привлечение крупных российских и международных турниров, поддержку молодых талантов», — сказал Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Кузбассе растет популярность пунктов проката вещей для младенцев.