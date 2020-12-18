В Кемерове автомобиль отбросило в толпу пассажиров на остановке

В Кемерове автомобиль отбросило в толпу пассажиров. Фото: "Регион_42"/ vk.com

В Кемерове утро пятницы, 18 декабря, началось с дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадало несколько человек. Первыми об этом сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, около девяти утра на проспекте Октябрьском в Ленинском районе иномарка влетела в толпу людей, стоящих на остановке в ожидании транспорта. Присутствовавшие уверяли, что двое человек пострадали и были отправлены в больницу.

В результате происшествия трое человек оказались в больнице. Фото: "Регион_42"/ vk.com

Как после предварительного выяснения обстоятельств ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции, причиной произошедшего мог стать неудачный маневр одного из водителей.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW стал выполнять разворот, не убедившись в безопасности маневра, не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю Chevrolet Lacetti и совершил с ним столкновение, - сообщили в ведомстве. - От удара Chevrolet отбросило на остановку общественного транспорта.

Информацию по пострадавшим сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф. Помимо пешеходов в числе пострадавших оказалась и женщина-водитель Chevrolet Lacetti.

- Пострадал мужчина 28 лет, а также женщины: 58 и 37 лет. Состояние у всех средней степени тяжести. Все госпитализированы, - рассказал пресс-секретарь КЦМК Антон Дужик.

Сейчас все детали произошедшего уточняются. Новой информации о состоянии пострадавших пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автомобиль въехал в толпу людей на остановке в Кемерове

В Кемерове автомобиль въехал в толпу людей, ожидающих транспорта на остановке. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы произошедшего.(подробности)

Стали известны подробности инцидента со сбитыми на остановке людьми в Кемерове

Стали известны подробности утреннего инцидента в Кемерове, когда на остановке были сбиты несколько человек, ожидавших транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД. (подробности)