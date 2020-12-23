Стало известно, как будут работать магазины и торговые центры в Новый год. График опубликовала администрация города.Так, в круглосуточном режиме работают два крупных торговых комплекса «Лента» по проспекту Ленинградскому, 28в и проспекту Кузнецкому, 33. Дополнительно с 14 декабря на круглосуточный режим работы до 31 декабря перешел ТК «Лента» по улице Баумана, 20.31 декабря крупные объекты потребительского рынка работают до:15.00 - Губернский сельский рынок ПК «Кемеровский» (улица Щетинкина, 16);18.00 - ТЦ «Крытый», ТК «Сельский центр» (улица Инициативная, 76), ТК «Социальный» (улица Сибиряков-Гвардейцев, 277), «Оптовый рынок» (улица Тухачевского, 100), ТПК «Колос» (улица Марковцева, 26);19.00 - ТК «Сельский центр» (проспект Шахтеров, 111), ТК «Сокол» (бульвар Строителей, 42 к1), ТЦ «Метро» (улица Волгоградская, 58);20.00 - ТК «Ленинградский» (проспект Ленинградский, 30, стр.1), ТК «Фермерские продукты Кузбасса» (проспект Молодежный, 9/2);21.00 - супермаркеты «Мария-Ра», «Магнит», «Пятерочка», «Монетка»;22.00 - супермаркеты «Ярче», «Хлеб Соль», «Лента», «Бегемаг», гипермаркеты «Магнит» (проспект Октябрьский, 57; улица Гончарная, 2), торговые комплексы «Лента».1 января 2021 года крупные торговые системы и торговые комплексы начинают рабочий день:с 10.00 - супермаркеты «Лента», ТК «Лента», гипермаркеты «Магнит»;с 11.00 - супермаркеты «Монетка», ТК «Фермерские продукты Кузбасса»;с 12.00 - супермаркеты «Мария-Ра», «Магнит»;с 13.00 - ТЦ «Метро», супермаркеты «Пятерочка»;с 14.00 - супермаркеты «Бегемаг», «Ярче».Со 2 января 2021 года все предприятия торговли переходят на обычный режим работы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде в Кемерове на Новый год 2021 можно будет запускать фейерверкиМногие кемеровчане планируют на Новый год 2021 запускать фейерверки. Мы расскажем вам, где это можно сделать безопасно. (подробности)Где в Кемерове купить новогоднюю елку на Новый год 2021За две недели до наступления Нового года в Кемерове откроются елочные базары. Мы расскажем вам, где можно будет купить елку на Новый год 2021. (подробности)