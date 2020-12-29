Оперативный штаб Кузбсса опубликовал свежие данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Рассказываем самую важную и актуальную информацию.Согласно официальным данным, на утро 30 декабря в Кузбассе заболели 139 человек. Теперь общее число заболевших с начала пандемии достигло 25 607 человек. Также за прошедшие сутки выздоровел 151 пациент, общее число выздоровевших с начала пандемии - 22 456 человек.Выросла и печальная статистика - еще два человека скончались. Общее число умерших составляет 463 человека.Отметим также, что на сегодняшний день в Кузбассе медицинскую помощь получают 2688 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4625 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о праздновании Нового года в условиях коронавирусаОпубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о праздновании Нового года и Рождества в условиях коронавируса. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, временно снимает ряд ограничений. (подробности)Минздрав Кузбасса опубликовал график работы больниц в новогодние праздникиМинистерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы больниц в новогодние праздники. Он единый для всех территорий. (подробности)