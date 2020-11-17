Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с коронавирусом в регионе изменилась за минувшие сутки - выросло как число заболевших, так и число выздоровевших. Есть и другие новости, поэтому рассказываем, что важного произошло в регионе.

Еще 182 новых случая коронавируса выявили в Кузбассе на утро 17 ноября. Таким образом, общее число заболевших за время пандемии достигло 18 663 человек. За сутки выздоровел 241 пациент, а всего с середины марта - 14 924 человека.

К сожалению, выросла и печальная статистика - четверо человек скончались. У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии почек, гипертонической болезни, гепатита. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа. Она проживала в Мысках. У мужчины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 1 степени. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

На сегодняшний день общее число умерших теперь составляет 322.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3417 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9610 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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