Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. И если верить оперативном штабу, в лучшую сторону. Рассказываем, что важного и актуального произошло в регионе за минувшие сутки.

На утро 8 декабря коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 179 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 22 176 человек. Одновременно с этим 186 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. Всего же с начала пандемии от COVID-19 вылечились уже 18 580 жителей региона.

К сожалению, снова выросла печальная статистика – зафиксировано еще четыре летальных исхода. Общее число смертей пациентов с COVID-19 выросло до 403 человек.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 3204 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 13 805 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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