Семейная пара пыталась сжечь тело задушенного двухлетнего внука в печи в Кузбассе

Шок: Тело двухлетнего ребенка родственники пытались сжечь в печке в Кузбассе Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Стали известны подробности страшной трагедии, которая произошла 9 декабря в Новокузнецке. Здесь погиб 2-летний ребенок, оставшийся под присмотром дедушки и бабушки.

По версии следствия, мама и папа 2-летнего ребенка приехали к родителям, живущим в частном доме Куйбышевского района. Они собирались забрать своего малыша, которого оставляли под присмотром дедушки и бабушки. В доме была детская одежда, а вот самого ребенка они не нашли. Бабушка и дедушка при этом были пьяны. Когда же родители вышли на улицу, они обнаружили его тело в снегу.

Осведомленный источник сообщил некоторые подробности трагедии. Так, известно, что родителям малыша предложили подработку, и они оставили ребенка под присмотром дедушки и бабушки. Те, вместо того, чтобы заниматься ребенком, ушли в запой. Малыш сильно мешал им, и в какой-то момент они придушили его подушкой. Когда супруги поняли, что натворили, они решили избавиться от тела ребенка и сжечь его в печи. Но тело полностью не поместилось в печь, и тогда дедушка и бабушка попросту выбросили его в огород. Там его и обнаружили приехавшие родители.

Сейчас расследованием случившегося занимается Следственное управление СК РФ по Кемеровской области. Следователям предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.

- Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребенка. В настоящее время 52-летний мужчина и 48-летняя женщина задержаны, с ними работают следователи, - такой комментарий дал СУ СК России по Кемеровской области.

Также дело взято под контроль прокуратурой Кузбасса.

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