Выследил и ранил ножом: в Следкоме рассказали подробности нападения кузбассовца на жену

Выследил и ранил ножом: в Следком рассказали подробности трагедии в Юрге. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

40-летний житель Кузбасса не смог простить свою супругу за то, что она ушла от него. Он выследил женщину и ранил ее ножом.

- Предварительно установлено, что между супругами накануне произошел конфликт, женщина ушла от супруга. Мужчина, вооружившись обрезом и ножом, выследил потерпевшую, после чего нанес ей ножевое ранение, - сообщает первые подробности трагедии пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Напомним, трагедия произошла в Юрге вечером 7 августа. Здесь во дворе одного из жилых домов в 20.25 разыгралась семейная драма. Мужчина, не простивший супруге то, что она ушла от него, выследил женщину. Он нанес ей несколько ножевых ранений, а потом покончил с собой. Прохожие, ставшие свидетелями трагедии, вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Женщину доставили в больницу, а ее супруг скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.