Пожар на стройке ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове: огонь охватил 150 квадратных метров

Пожар на стройплощадке ледового дворца "Кузбасс"

В Кемерове на строительной площадке ледового дворца «Кузбасс» вечером в пятницу 14 августа произошел пожар. Клубы дыма со строительной площадки были видны издалека.

Предварительно, причиной возгорания стала искра от сварочных работ. Фото: Цивилев. Live

На кадрах видео, которое прислали читатели в редакцию №Комсомолки", видны густые клубы дыма, которые поднимаются над строительной площадкой ледового дворца "Кузбасс". Как стало известно, пожар начался около шести часов вечера.

Власти пообещали, что на сроках сдачи объекта произошедшее не скажется. Фото: Цивилев. Live

- На месте работали несколько подразделений пожарной охраны, - сообщили в пресс-службе МЧС. – По предварительным данным, площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров.

Возгорание потушили оперативно прибывшие пожарные. Фото: Цивилев. Live

Происшествие на стройплощадке прокомментировали кузбасские власти.

-Во время проведения сварочных работ искра попала на подложку напольного покрытия первого этажа из пенопласта. Возгорание потушили оперативно прибывшие пожарные. Пострадавших нет. Конструкции здания не пострадали, происшествие на сроках строительства не скажется, - говориться в официальном сообщении.

Во время пожара люди не пострадали. Фото: Цивилев.Live

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Названа причина пожара в ледовом дворце в Кемерове

На строительной площадке ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове произошел пожар. В настоящее время открытое горение уже потушено, а власти назвали предварительную причину пожара. (подробности)

Власти прокомментировали пожар в строящемся Ледовом дворце «Кузбасс»

Вечером в пятницу, 14 августа в Кемерове загорелся ледовый дворец «Кузбасс», который строится недалеко от проспекта Притомского. (подробности)