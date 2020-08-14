Власти прокомментировали пожар в строящемся Ледовом дворце «Кузбасс». Фото: Цивилев.Live

Вечером в пятницу, 14 августа в Кемерове загорелся ледовый дворец «Кузбасс», который строится недалеко от проспекта Притомского.

-Во время проведения сварочных работ искра попала на подложку напольного покрытия первого этажа из пенопласта. Возгорание потушили оперативно прибывшие пожарные. Пострадавших нет. Конструкции здания не пострадали, происшествие на сроках строительства не скажется,- говориться в официальном сообщении.

Напомним, что ледовый дворец стоимостью 7,6 миллиардов рублей, рассчитанный на шесть тысяч зрителей начал строиться осенью прошлого года. Полностью объект должен быть готов летом 2021 года.

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