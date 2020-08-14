Названа причина пожара в ледовом дворце в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

На строительной площадке ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове произошел пожар. В настоящее время открытое горение уже потушено, а власти назвали предварительную причину пожара.

По предварительным данным, пожар на строительной площадке ледового дворца «Кузбасс» мог начаться из-за случайной искры, которая во время сварочных работ попала на подложку напольного покрытия первого этажа. Густой дым от пожара зафиксировали на камеры встревоженные жители города.

- Возгорание потушили оперативно прибывшие пожарные. Пострадавших нет. Конструкции здания не пострадали, происшествие на сроках строительства не скажется, - отметил глава региона Сергей Цивилев.

В пресс-службе ГУ МЧС также отметили, что в тушении пожара было задействовано несколько пожарных подразделений, а площадь пожара – по предварительным данным – составила порядка 150 квадратных метров.

Напомним, что ледовый дворец стоимостью 7,6 миллиардов рублей, рассчитанный на шесть тысяч зрителей начал строиться осенью прошлого года. Полностью объект должен быть готов летом 2021 года.

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