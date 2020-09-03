Подросток снял на видео момент расстрела семьи в Кузбассе. Фото: кадр оперативной съемки СУ СКР России по Кемеровской области/ Youtube

В Кузбассе подросток снял на видео момент расстрела семьи. Мужчина, проживавшей на соседнем участке, стрелял из охотничьего ружья в самого мальчика и убил его отца.

В социальных сетях появилось видео кровавой драмы, которая разыгралась в городе Топки, расположенном всего в 40 километрах от Кемерово. На кадрах видно, как пожилой мужчина беспрепятственно прошел на участок, а затем достал из-под полы охотничье ружье, которое поначалу не было заметно. После этого он выстрелил в сторону, а затем и в самого подростка.

Сам инцидент произошел в пятницу, 28 августа. По версии следствия, 72-летний пенсионер днем зашел на участок соседей. Первой ему встретилась хозяйка дома. Мужчина вступил с ней в словесную перепалку, а затем несколько раз ударил. Женщина закричала и попросила находящегося рядом 14-летнего сына позвать супруга. Когда ее 38-летний супруг выбежал из дома, сосед несколько раз выстрелил в него из ружья.

Сотрудников полиции и бригаду скорой помощи вызвали соседи, которые стали очевидцами. К сожалению, прибывшие медики помочь главе семейства уже не могли – от полученных огнестрельных ранений он скончался. Подростка с ранением плеча отвезли в больницу.

- Злоумышленник был задержан, в настоящее время с ним работает следователь, - сообщили в СУ СКР России по Кемеровской области. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.