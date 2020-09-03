Шокирующее видео: подросток снимал стрелявшего в него соседа в Кузбассе

Инцидент произошел 28 августа в Топках. Фото: Кадр видео СУ СКР по Кемеровской области/ Youtube

В Кузбассе 14-летний подросток успел снять на видео стрелявшего в него соседа. Кровавая драма разыгралась в Топках, где пенсионер с ружьем пришел выяснять отношения на соседний участок.

На кадрах видео, которое опубликовал Telegram-канал «2ch/Двач», видно, как мужчина достал из-под полы охотничье ружье, сначала начал им размахивать, потом выстрелил в сторону, а следом в 14-летнего подростка, который снимал происходящее.

Напомним, история произошла 28 августа. По версии следствия, 72-летний пенсионер днем зашел на участок соседей. Там он увидел хозяйку, с которой вступил в словесную перепалку, а затем ударил ее. Женщина закричала и попросила находившегося рядом сына позвать главу семьи. Когда ее 38-летний супруг выбежал из дома, сосед несколько раз выстрелил в него из ружья.

Очевидцы произошедшего вызвали полицию и бригаду скорой помощи. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте, 14-летний мальчик госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.

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