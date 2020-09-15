Новокузнечан будут прививать от гриппа на парковках у торговых центров Фото: Олег ЗОЛОТО

Передвижные пункты, где можно получить вакцину он гриппа, заработали в Новокузнецке. До 27 сентября они будут открыты на разных площадках города.

Прививка от гриппа может быть особенно актуальной в 2020 году, когда сложилась неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Сейчас в Новокузнецк поступило более 136 тысяч доз вакцины, предназначенной для взрослых, и около 26 тысяч доз детской вакцины – это 65 и 43 процентов от плана вакцинации. Привиться можно в любой клинике города, а также в передвижных пунктах, которые впервые появились в городе. Такие пункты увеличивают доступность вакцинации. А для того, чтобы поставить прививку, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинский полис. Кроме того, необходимо быть здоровым на момент вакцинации.

Где находятся передвижные пункты?

Центральный район:

- 15 и 16 сентября с 14.00 до 19.00 – ул. Кирова, 55 ТЦ «СитиМолл», парковка со стороны Кузнецстроевского.

- 17 сентября с 12.00 до 19.00 и 27 сентября с 14.00 до 19.00 – Павловского, 13, парковка ТЦ «Комета».

Кузнецкий район:

- 18 сентября с 14.00 до 19.00 – Ленина,41 (парковка возле входа в сад Алюминщиков).

Заводской район:

- 19 сентября с 14.00 до 19.00 – Тореза, 61в, ТЦ «Радуга» (на парковке возле торгового центра)

- 20 сентября с 14.00 до 19.00 – 40лет ВЛКСМ, ТК «Березка» (на парковке возле торгового комплекса).

Куйбышевский район:

- 21 сентября с 14.00 до 19.00 – Курако, 37 (администрация Куйбышевского района).

- 22 сентября с 14.00 до 19.00 – площадь общественных мероприятий Куйбышевского района.

Орджоникидзевский район:

- 23 сентября с 14.00 до 19.00 – Шахтеров,19а,ТЦ «Полет» (на парковке напротив главного входа).

- 24 сентября с 14.00 до 19.00 – площадь перед ДК Маяковского (Пушкина, 26).

Новоильинский район:

- 25 и 26 сентября с 14.00 до 19.00 – Архитекторов, 14а,ТЦ «Парус» (нижняя парковка).

Напомним, мобильный прививочный пункт также работает и в Кемерове. Он открылся на площадке возле ТРК «Променад-3» .Пройти бесплатную вакцинацию кемеровчане могут ежедневно с 15 по 19 сентября включительно с 11:00 до 17:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинский полис.

По вопросам вакцинации от гриппа жители Новокузнецка могут обратиться по телефону «горячей линии» (384-3) 72-36-75 ежедневно с 10.00 до 12.00 (кроме выходных).