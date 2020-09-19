Пострадавшим от пожара в селе Плотниково выплатили 10 миллионов рублей. ФОТО: пресс-служба АПК

В конце апреля в селе Постниково Ижморского района случился пожар, который уничтожил дома и хозпостройки у 32 семей. Сейчас все семьи получили материальную поддержку и помощь в приобретении или получении нового жилья.

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, на социальные выплаты и материальную поддержку было направлено 10,3 миллиона рублей из бюджетов разного уровня. Однако помощь семьям до сих пор продолжается.

- К каждой семье прикреплен работник службы социальной защиты, который помогает со сбором и оформлением необходимых документов, консультациями. Важно, чтобы все, кто потерял имущество в пожаре, получили всю необходимую помощь, лично это контролирую, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время поездки в Ижморский муниципальный округ.

В свою очередь в администрации правительства Кузбасса отметили, что 22 семьи из областного бюджета оказали материальную поддержку в размере 200 тысяч рублей каждая. Семья, которая не жила в сгоревшем доме, получила компенсацию в 150 тысяч рублей. Кроме того, из местного бюджета семьям было выделено по 5000 рублей. И еще по 20 тысяч рублей 18 семьям, у которых сгорели жилые дома, направили предприниматели.

У семи семей погорельцев не было жилья, и они оформили выплату , размер которой зависел от количества членов семьи. Те же восемь семей, которые утратили имущество частично, получили из областного бюджета по 50 тысяч рублей.

В областном доме ветеранов Анжеро-Судженска выделили жилье для одной из жительниц Постниково. А сирота, проживавший в этом селе, смог получить квартиру по соцнайму в этом же городе. Еще 12 семей или имели другое жилье, или приобрели квартиры на выделенную материальную помощь из областного бюджета. Малоимущим семьям выплатили дополнительно по 50 тысяч рублей.

Напомним, пожар в селе Постниково произошел 23 апреля. В первые же часы был создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим семьям. Семьям предоставили временное жилье, трехразовое питание, а также предоставили семенной картофель и рассаду.

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