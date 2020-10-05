Кому в Кузбассе делают бесплатные тесты на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе нестабильна: ежедневно растет число заболевших. Кому из жителей региона тест делают бесплатно, а кто должен будет заплатить, рассказали в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Так, в первую очередь тесты на коронавирус методом ПЦР делают пациентам с пневмонией и ОРВИ, контактным с больными коронавирусом, если во время самоизоляции у них появились симптомы вирусного заболевания. Так бесплатно по назначению врача тесты делают воспитанникам детских домов и интернатов, а также детям из лагерей отдыха при появлении симптомов. Бесплатные тесты положены проживающим в пансионатах для пожилых и других стационарных учреждениях социального обслуживания, учреждениях уголовно-исполнительной системы при появлении респираторных симптомов. В обязательном порядке тесты делают работникам медицинских организаций, имеющим риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. Кроме того, бесплатные тесты на COVID-19 положены гражданам старше 65 лет с признаками ОРВИ, работникам стационарных организаций социального обслуживания населения, учреждений УИС при вахтовом методе работы (до начала работы), детям из организованных коллективов при возникновении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих C0VID-19.

- При госпитализации в государственные медицинские организации региона, всем поступающим пациентам проводят ИФА и ИХА экспресс-тестирование на коронавирус. Для стационара важно сориентироваться быстро, определить «опасного» пациента на входе. В случае, если экспресс-тест дает положительный результат, для уточнения результатов дополнительно проводят ПЦР диагностику, - сообщает пресс-служба областного минздрава.

А вот если вы решили обследоваться «на всякий случай», «от страха» и так далее, тест придется делать за свой счет. Также с 24 сентября 2020 года каждый гражданин, прибывающий на территорию России из-за рубежа в течение трех дней обязан пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 и разместить информацию о результате на Едином портале госуслуг. Тестирование проводится за счет самого гражданина.

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