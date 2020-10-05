Сергей Цивилев рассказал о врачах в «красной зоне» кузбасских больниц. ФОТО: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса поблагодарил врачей, которые работают в инфекционных отделениях, за их ежедневный труд.

Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях опубликовал слова врачей, которые работали и работают в «красной зоне». Многие из них отмечают, что коронавирус – коварная болезнь, и призывают кузбассовцев к ответственному отношению.

Так, врач-инфекционист Константин Кушнер одним из первым вошел в «красную зону». Он признался, что было страшно, но так как он – начальник, должен был подавать пример. «Сложнее всего психологически: ты работаешь с людьми, которые в ясном сознании испытывают дыхательную недостаточность. Им страшно, у них истерика и панические атаки».

Александр Угрюмов, врач-анестезиолог-реаниматолог рассказал, как меняется отношение пациентов к болезни, когда они оказываются в ковидарии: «Отношение «легких» больных к ситуации меняется, когда они видят, как на каталке везут их соседей по стационару, которые совсем недавно чувствовали себя нормально».

А врач-инфекционист Алина Айнетдинова, призналась, что ее расстраивают люди, которые не носят в общественных местах маски: «Потому что знаешь, что он может стать твоим пациентом».

Врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Куртуков отметил, что нагрузка выросла на всех: и тех, кто ходит в «красную зону», и тех, кто остается на плановой приеме. «Многие не осознают всей опасности болезни, потому что с ней не сталкивались. А моя мама переболела коронавирусом. Я никогда не видел своего родного человека в таком тяжелом состоянии. Никому не пожелаешь».

Врачи признаются, что ради того, чтобы спасать людей, они были вынуждены переживать разлуку с близкими. И особенно страшным было понимание, что в одну из смен именно их могут привезти в ковидарий. «Тем, кто не верит в серьезность происходящего, я советую включить голову и посмотреть сводки. Если ты не заболеешь сам, то можешь заразить родителей. Ты своими руками можешь принести горе в семью», - заявил Ярослав Боровков, врач анестезиолог-реаниматолог.

Ольга Сельвохина, завотделением анестезиологии-реанимации призналась, что сложнее всего не физические нагрузки – к ним-то врачи привыкли, а потеря пациентов. « Если бы у людей было больше сознательности... Но большинство просто не верит в это заболевание. Считает, что это какой-то придуманный грипп. Но это не так. Маски, дистанция, антисептики снижают риск заболеть. Думайте не только о себе», - просит Ольга Сельвохина.

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