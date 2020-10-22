Врач из Кемерова нарисовал последний рисунок из серии про «красную зону». ФОТО: из личного архива героя публикации

Челюстно-лицевой хирург из Кемерова Руслан Меллин стал известен после того, как создал серию рисунков в «красной зоне» ковидария. Там он побывал дважды, и оба раза пережитое в больнице нашло отражение в рисунках.

Последняя, завершающая серию рисунков работа так же, как и все предыдущие, выполнена черной тушью. Врач-художник создавал ее во время своей второй смены в ковидном госпитале. И если в первый раз задачей Меллина было принять пациентов, определить степень тяжести состояния и назначить то или иное лечение, то в этот раз он работал в реанимации и каждый день наблюдал за тем, как меняется их состояние в ту ил иную сторону. Руслан Меллин отметил, что вторая смена оставила очень тяжелые впечатления.

- На рисунке – санпропускник, и у тех, кто там находится, уже все предопределено. У более возрастных пациентов шансов выкарабкаться меньше, и смерть, пробивая всю защиту и невзирая на помощь врачей, уже целует их, - рассказывает Руслан. – У более молодых пациентов шансов на выздоровление намного больше…

Рисунок, закрывающий серию из "красной зоны". ФОТО: из личного архива героя публикации

Напомним, Руслан Меллин - челюстно-лицевой хирург Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева первую серию рисунков он создавал во время первого дежурства в ковидарии. Изначально он не планировал их никому показывать, но однажды коллеги обратили внимание на сохнущий рисунок и обнаружили, что к тому времени врач-художник сделал уже целую серию портретов. И врачи, и пациенты, изображенные на рисунках, внешне узнаваемы, но для Руслана более важным было передать те чувства, которые каждый из них испытывает в ковидном госпитале. Рисунков, сделанным во время второй смены, Руслан Меллин закрыл серию. А 27 октября в Кузбасском центре искусств откроется персональная выставка врача, на которой будут представлены эти рисунки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Черная тушь и «красная зона»: врач из Кузбасса рисует в ковидном госпитале

Уставшие лица врачей, отдыхающих на скамейке после смены. Две бригады врачей: одна привезла пациента, а другая принимает его. Этим наполнен каждый день в ковидариях. И такою - без прикрас - отразил жизнь врачей и их пациентов Руслан Меллин, 31-летний хирург из Кузбасса. (подробности)

Выставка рисунков из «красной» зоны открывается в Кемерове

«Моя «больная» реальность» - так называется новая выставка, которая открывается в Кемеровском центре искусств. На выставке будут представлены рисунки, сделанные в ковидарии. (подробности)