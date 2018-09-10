Результаты выборов губернатора Кемеровской области 2018: победу одержал Сергей Цивилев

СЕГОДНЯ 10:40 2018-09-10T11:21:37+03:00

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В избиркоме озвучили результаты досрочных выборов губернатора Кемеровской области. Со значительным отрывом победил врио губернатора Сергей Цивилев.

Окончательные итоги выборов, которые прошли в регионе 9 сентября, озвучил председатель избиркома Кузбасса Петр Батырев. Победителем стал выдвинутый «Единой Россией» Сергей Цивилев, за которого проголосовали 81,29 процента избирателей. Наибольшее количество голосов за Цивилева отдали в Яйском и Киселевском районах, наименьшее – в Междуреченске и Центральном районе Новокузнецка.

Остальные кандидаты набрали менее пяти процентов голосов. Второе место занял выдвиженец от ЛДПР Игорь Украинцев, за которого свои голоса отдали 4,99 процента участвовавших в выборах жителей Кузбасса. На 0,04 процента от него отстал секретарь обкома КПРФ Владимир Карпов, который заручился поддержкой 4,94 процента избирателей. Кандидат от «Справедливой России» Татьяна Протас набрала 3,36 процента, Юрий Скворцов от «Патриотов России» – 2,3 процента. На последнем месте оказалась кандидат «Партии Роста» Елена Латышенко, набравшая 1, 38 процента голосов избирателей.

Отметим, что явка на досрочных выборах губернатора составила 66, 47 процента от общего числа избирателей.

Предыдущие выборы главы Кемеровской области прошли в 2015 году, тогда победу с 96 процентами голосов одержал Аман Тулеев, сложивший свои полномочия 1 апреля 2018 года – вскоре после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Сергей Цивилев прибыл в Кемеровскую область в начале марта этого года и был назначен заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. А после отставки Тулеева стал врио губернатора.

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