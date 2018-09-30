«Гуляю с мусорным пакетом»: Новокузнечанка сняла клип о чистоте города

СЕГОДНЯ 06:31 2018-09-30T06:41:15+03:00

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Новокузнечанка Жанна Зеркаль сняла клип о чистоте в районе дамбы. Женщина прочитала рэп и призвала горожан не мусорить на природе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671068" frameborder="0"></iframe> Клип "Зеркально об уборке"..Видео: vk.com,Жанна Зеркаль

Зеркаль рассказала, что с ранней весны гуляет со своей собакой на дамбе на Левом берегу. При этом она не просто ходит по тропинкам, а почти всегда идет с мусорным пакетом. Независимо от того, проводятся ли в городе субботники, сама Жанна и другие горожане, гуляющие здесь с собаками или просто отдыхающие на берегу реки, практически ежедневно проводят небольшую уборку территории. Причем не только убирают за своими собаками, но и за другими людьми.

- На-ки-пе-ло! Когда пес уже в который раз порезал лапы, терпение лопнуло. Я решила действовать - привлечь внимание жителей к этой проблеме, написала Жанна Зеркаль на своей странице в социальных сетях. - Почему проблеме? Да потому, что это - одно из красивых мест в городе, его нужно содержать в достойном виде, это – наш кусочек почти дикой природы.

Фото: кадр видео

Вместе с друзьями продумали идею клипа, написали текст, записали композицию. А когда пришли на берег реки снимать клип, оказалось, что буквально накануне съемок добровольцы провели здесь масштабную уборку.

- То, что вы видите в кадре – жалкие крохи того, что нам удалось собрать на следующий день, - продолжает Жанна. - Сейчас вы спросите: а зачем, собственно, я вообще решила тогда снимать, если лес почистили? Отвечу просто - после этой хоть и крутой, но разовой акции, по сути, совершенно ничего не изменилось. Прошло пару недель после съемок, а там снова мусор. Разве проблема решается субботником?

Жанна Зеркаль и ее друзья надеются, что чистота на дамбе будет поддерживаться не только силами добровольцев раз в год, но и сами отдыхающие здесь люди станут ответственнее относиться к тому, что останется после них.

Фото: кадр видео

К слову, клип был размещен в соцсетях 28 сентября, как раз в день всекузбасской акции «Кузбасс в порядке!», в которой приняли участие несколько тысяч жителей Кемеровской области. Уборка улиц – и не только улиц – проходила во всех городах и территориях Кемеровской области. Своим примером кузбассовцев вдохновляли Сергей Цивилев, Илья Середюк, Сергей Кузнеков и другие главы городов и территорий. Вышли на уборку Октябрьского проспекта и журналисты «Комсомольской правды». В ярких оранжевых футболках они не только навели чистоту на улице, но и подарили свои восхитительные улыбки горожанам.