СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-07T10:42:21+03:00

Обвиняемым по делу об «Инской» разрешили гулять с собаками и посещать врачей Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Фигуранты уголовного дела о вымогательстве акций разреза «Инской» попросили суд увеличить время прогулок до четырех часов в пределах города Кемерова и Кемеровского района, а также возможность общаться с родственниками и врачами.

Адвокаты фигурантов уголовного дела озвучили ходатайства. Так, Артемий Шевелев попросил возможности посещать врачей и проходить необходимые обследования, так как у него обнаружена опухоль, участвовать в воспитании ребенка, общаться с матерью ребенка и тещей по вопросам воспитания ребенка. Суд удовлетворил ходатайство и разрешил совершать прогулки в течение двух часов в любое время с 07:00 до 21:00.

Елена Троицкая также попросила предоставить ей возможность общаться с пожилыми родителями у них дома, посещать поликлинику «Надежда» и областную стоматологическую клинику – это ходатайство было удовлетворено полностью. Похожее ходатайство подал и Александр Данильченко: он попросил возможность посещать медучреждения, гимназию №42 и общение с сотрудниками учреждения, а также общение с родственниками. Это ходатайство суд удовлетворил лишь частично.

Сергей Крюков попросил увеличить время его прогулок, а также перенести это время с 10:00-12:00 на 18:00-22:00, чтобы иметь возможность выгуливать домашних питомцев.

- Время судебных заседаний совпадает со временем прогулок с собаками, прошу перенести время прогулок, - попросил Крюков.

Суд также удовлетворил это ходатайство частично.

Следующее судебное заседание состоится 20 ноября.

Напомним, громкое уголовное дело было заведено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину – получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.

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