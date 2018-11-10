2018-11-10T16:59:32+03:00
Происшествия

Двое детей и мужчина погибли на пожаре в Кемерове

Вечером субботы загорелся частный дом на улице Западной
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове 10 ноября загорелся частный дом на улице Западной. Жертвами пожара стали двое детей и мужчина.

ЧП произошло вечером субботы. О пожаре в частном доме на улице Западной, 70 в пожарную службу сообщили очевидцы. По их данным, в огне погибли двое детей трех и четырех лет и мужчина 1991 года рождения.

Информацию о гибели людей подтвердили в СУ СК по Кемеровской области.

- Во время тушения пожара в одном из частных домов Заводского района в городе Кемерово обнаружены тела 27-летнего мужчины, а также детей четырех и трех лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что дети находились дома под присмотром 27-летего отчима, их мама была на работе. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в Сети появилось видео полыхающего на Западной дома.

Это второй серьезный пожар с жертвами-детьми за неделю. Рано утром 6 ноября в Юрге загорелся частный дом. В огне погибли шестеро детей, пенсионерка и мужчина.

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