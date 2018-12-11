Сергей Цивилев решил поставить Агафье Лыковой новые окна

Сергей Цивилев решил установить таежной отшельнице Агафье Лыковой новые окна. Губернатор отметил, что в ее доме прохладно. Кроме того, старушке подарили щенка, чтобы не скучала.

Во время визита в гости к Агафье Лыковой губернатор Кузбасса отметил, что в ее доме холодно, даже пар изо рта идет. Сергей Цивилев решил подарить старушке новые теплые окна. Размеры все уже сняли.

«Навестил сегодня Агафью Лыкову. Хоть и живёт она в Хакасии, но в нашем регионе её давно уже считают своей — кузбасской. Агафья Карповна уникальный человек, сильный, но одну ее не оставим, поможем! В избе холодно — пар изо рта валит, нужно вставить хорошие окна. Еще корм для коз кончился, привезли. Чтобы не скучно одной было, подарили щенка. Не того, чью хозяйку искали в сентябре, но тоже ласковый, вдвоём веселее будет», – написал на своей странице в соцсети Сергей Цивилев.

Как оказалось, сама Лыкова совсем не бедствует, продукты у нее есть. О помощи отшельница попросила, потому что закончилась еда у ее коз.

Фото: страница Сергея Цивилева в «ВКонтакте»

Отметим, что Сергей Цивилев на вертолете привез Агафье сотни килограммов сена и комбикорма для коз, а также изрядный запас муки, круп, овощей и фруктов.

Напомним, что на днях Агафья Лыкова подала сигнала о помощи, сообщив, что у нее заканчиваются продукты. Во вторник глава Кемеровской области вылетел к отшельнице.

Агафья Лыкова – единственная выжившая из семьи староверов, обнаруженных геологами в Западных Саянах в 1978 году. В изоляции пятеро членов семьи Лыковых жили с 1937 года. На данный момент в живых осталась только Агафья.

Несмотря на то, что территориально заимка, где проживает представительница староверов, относится к Хакасии, руководство Кемеровской области долгое время поддерживало Лыкову, доставляя ей необходимые для существования вещи и продукты. Своеобразным «курьером» в этом деле был глава Таштагольского района Владимир Макута, который летал к Лыковой чаще всего.

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