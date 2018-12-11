Щенок для Агафьи Лыковой: губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подарил отшельнице верного друга

Сергей Цивилев, побывавший во вторник, 11 декабря, в гостях у отшельницы Агафьи Лыковой, привез ей необычный подарок – щенка.

Долгую дорогу от Таштагола до небольшого домика в хакасской тайге щенок провел в большой коробке – там он прятался от непонятных звуков вертолета и незнакомых запахов. Нового друга и защитника Агафье представил Сергей Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/681809" frameborder="0"></iframe> Агафья Лыкова принимает щенка от Сергея Цивилева.

- Посмотрите, кто тут приехал! – предложил отшельнице заглянуть в коробку глава Кузбасса.

Отшельница приоткрыла коробку, и тут же на свет показалась любопытная мородочка щенка – маленького и, судя по всему, дружелюбного.

- Красивая! Цветочек какой, - улыбаясь оценила собаку Агафья. А глава Таштагольского района тут же предложил дать кличку щенку. Отшельница слегка призадумалась, а потом уверенно заявила: Цветочек!

А вот определиться с местом, где малыш будет жить, оказалось сложнее: щенок еще слишком мал, и на улице не выживет, а в дом, где живет сама Агафья, собаку пускать не положено: там иконы да священные книги. Впрочем, выход все же нашелся, и собачке определили место: в первое время поживет в тепле, а потом, как и положено, будет охранять дом – от диких зверей. Особенно – медведей. К слову, Агафья рассказала, что медведь зачастил к ней: новые следы все чаще и чаще появляются в окрестностях ее жилища.

- Чтобы Агафьюшке не скучно одной было, подарили щенка. Не того, чью хозяйку искали в сентябре, но тоже ласковый, вдвоем веселее будет, – написал на своей странице в соцсети Сергей Цивилев.

Отметим, что Сергей Цивилев на вертолете привез Агафье сотни килограммов сена и комбикорма для коз, а также изрядный запас муки, круп, овощей и фруктов.

Напомним, что на днях Агафья Лыкова подала сигнала о помощи, сообщив, что у нее заканчиваются продукты. Во вторник глава Кемеровской области вылетел к отшельнице.

Агафья Лыкова – единственная выжившая из семьи староверов, обнаруженных геологами в Западных Саянах в 1978 году. В изоляции пятеро членов семьи Лыковых жили с 1937 года. На данный момент в живых осталась только Агафья.

Несмотря на то, что территориально заимка, где проживает представительница староверов, относится к Хакасии, руководство Кемеровской области долгое время поддерживало Лыкову, доставляя ей необходимые для существования вещи и продукты. Своеобразным «курьером» в этом деле был глава Таштагольского района Владимир Макута, который летал к Лыковой чаще всего.

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