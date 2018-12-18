2018-12-19T06:29:43+03:00
Происшествия

В Кемерове на детском утреннике умер Дед Мороз

Мужчина был дедушкой одного из ребят
Кирилл ЧАЩИН
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Мужчина умер от сердечного приступаМужчина умер от сердечного приступаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове во время утренника в детском саду стало плохо мужчине, который играл Деда Мороза. Он скончался по дороге в больницу.

Инцидент произошел во вторник утром, 18 декабря, в детском саду «Тавосочка». Воспитанников с наступающим новым годом пришел поздравлять Дедушка Мороз. На середине представления актер почувствовал себя плохо и попросил о помощи. Ему вызвали врачей скорой помощи.

– 67-летнего мужчину в образе Деда Мороза госпитализировали врачи скорой помощи. По дороге в больницу он скончался. Скорее всего, это был сердечный приступ, – рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.

ВИДЕО: В Кемерове умер Дед Мороз..

В администрации города Кемерова пояснили, что в роли Деда Мороза выступал дедушка одного из воспитанников. Он несколько лет подряд устраивал утренники для детей.

Как выяснилось позже, умершим оказался актер Музыкального театра Кузбасса заслуженный артист Валерий Титенко. Недавно он перенес сложную операцию на сердце.

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На опубликованных в Сети кадрах видно, как Дедушка Мороз играет с малышами, бегает за ними по залу и выкрикивает «Носики, хвостики», а дети смеются и визжат от радости. В какой-то момент он останавливается у елки и говорит «Ой-ой». В следующий момент актер со всего роста падает на пол. Дети и родителя смеются над этим, думая, что это часть представления (подробности).

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