Умершим в Кемерове Дедом Морозом оказался заслуженный артист
Умершим после детского утренника Дедом Морозом оказался заслуженный артист России Валерий Титенко. Недавно он перенес сложную операцию на сердце.
Напомним, что во вторник стало известно о том, что актеру, игравшему Деда Мороза в детском саду, стало плохо. Мужчину пытались спасти врачи скорой помощи, однако он скончался по дороге в больницу. По предварительной версии, он умер от сердечного приступа.
Умершим оказался актер Музыкального театр Кузбасса заслуженный артист России Валерий Титенко.
– Ушел из жизни Валерий Федорович Титенко. На 68-ом году, не дожив до своего 68-летия всего несколько дней, – отметили в театре. – Он работал в театре с 1986 года… Последние годы он не отличался идеальным здоровьем, перенес сложную операцию на сердце, но по-прежнему выходил на сцену и работал с полной отдачей, не жалея себя.
Коллеги актера отмечают его высокое комедийное дарование. Он всего серьезно и детально работой над каждой ролью. Валерий Титенко имеет звание «Заслуженный артист РФ», отмечен правительственной медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени» и областными наградами.
Прощание с артистом состоится 20 декабря в 11-00 в ритуальном зале на улице Баумана, 2.