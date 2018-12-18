2018-12-18T20:45:31+03:00
Общество

Умершим в Кемерове Дедом Морозом оказался заслуженный артист

Актер не дожил до своего дня рождения несколько дней
Кирилл ЧАЩИН
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Валерий Титенко ушел из жизни на 68-м году жизниВалерий Титенко ушел из жизни на 68-м году жизни
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Умершим после детского утренника Дедом Морозом оказался заслуженный артист России Валерий Титенко. Недавно он перенес сложную операцию на сердце.

Напомним, что во вторник стало известно о том, что актеру, игравшему Деда Мороза в детском саду, стало плохо. Мужчину пытались спасти врачи скорой помощи, однако он скончался по дороге в больницу. По предварительной версии, он умер от сердечного приступа.

Умершим оказался актер Музыкального театр Кузбасса заслуженный артист России Валерий Титенко.

– Ушел из жизни Валерий Федорович Титенко. На 68-ом году, не дожив до своего 68-летия всего несколько дней, – отметили в театре. – Он работал в театре с 1986 года… Последние годы он не отличался идеальным здоровьем, перенес сложную операцию на сердце, но по-прежнему выходил на сцену и работал с полной отдачей, не жалея себя.

Коллеги актера отмечают его высокое комедийное дарование. Он всего серьезно и детально работой над каждой ролью. Валерий Титенко имеет звание «Заслуженный артист РФ», отмечен правительственной медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени» и областными наградами.

Прощание с артистом состоится 20 декабря в 11-00 в ритуальном зале на улице Баумана, 2.

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