2018-12-19T07:51:02+03:00
Происшествия

Умер Дед Мороз: Появилось видео с утренника в Кемерове

Дети сначала подумали, что это часть представления
Кирилл ЧАЩИН
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Актер внезапно упал во время утренникаАктер внезапно упал во время утренника
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В Сети появилось видео с утренника в Кемерове, где стало плохо Деду Морозу. Актер внезапно упал, а вскоре скончался по дороге в больницу.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Дедушка Мороз играет с малышами, бегает за ними по залу и выкрикивает «Носики, хвостики», а дети смеются и визжат от радости. В какой-то момент он останавливается у елки и говорит «Ой-ой». В следующий момент актер со всего роста падает на пол. Дети и родители смеются над этим, думая, что это часть представления. Но Дед Мороз не поднимается. К нему тут же бросается помощница. На этом запись обрывается.

ВИДЕО: В Кемерове умер Дед Мороз..

Напомним, что во вторник в кемеровском детскому саду стало плохо актеру Валерию Титенко, который выступал на утреннике своего внука. Мужчина скончался по дороге в больницу, не дожив несколько дней до своего 68-летия. Известно, что у него были проблемы с сердцем, не так давно он перенес сложную операцию.

Валерий Титенко был заслуженным артистом России. С 1986 года он работал в Музыкальном театре Кузбасса.

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