Умер Дед Мороз: Появилось видео с утренника в Кемерове

В Сети появилось видео с утренника в Кемерове, где стало плохо Деду Морозу. Актер внезапно упал, а вскоре скончался по дороге в больницу.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Дедушка Мороз играет с малышами, бегает за ними по залу и выкрикивает «Носики, хвостики», а дети смеются и визжат от радости. В какой-то момент он останавливается у елки и говорит «Ой-ой». В следующий момент актер со всего роста падает на пол. Дети и родители смеются над этим, думая, что это часть представления. Но Дед Мороз не поднимается. К нему тут же бросается помощница. На этом запись обрывается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682870" frameborder="0"></iframe> ВИДЕО: В Кемерове умер Дед Мороз..

Напомним, что во вторник в кемеровском детскому саду стало плохо актеру Валерию Титенко, который выступал на утреннике своего внука. Мужчина скончался по дороге в больницу, не дожив несколько дней до своего 68-летия. Известно, что у него были проблемы с сердцем, не так давно он перенес сложную операцию.

Валерий Титенко был заслуженным артистом России. С 1986 года он работал в Музыкальном театре Кузбасса.