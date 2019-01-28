2019-01-28T08:02:12+03:00
Происшествия

Как эвакуировали кемеровскую горбольницу №3

Фоторепортаж с места событий
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Из кемеровской горбольницы №3 эвакуировали сотни пациентовИз кемеровской горбольницы №3 эвакуировали сотни пациентовФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Кемерове в понедельник эвакуировали городскую больницу №3. Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте и узнал, что там происходит.

Утром 28 января из горбольницы №3 на улице Николая Островского в редакцию «Комсомольской правды» поступило сообщение о сработавшей в здании пожарной сигнализации. Персонал больницы начал оперативную эвакуацию пациентов. Как рассказали изданию в пресс-службе МЧС Кузбасса, мероприятий по тушению пожара в данной больнице не проводилось.

Всех эвакуированных отвезли в школу Фото: Кирилл ЧАЩИН

Всех эвакуированных отвезли в школуФото: Кирилл ЧАЩИН

Не место выехал наш корреспондент, который узнал, что произошло. Он рассказал со ссылкой на персонал медучреждения и пациентов, что причиной эвакуации всех корпусов больницы стал сигнал о минировании.

- На входе дежурят спасатели и пожарные, стоят четыре автобуса с пациентами. Тех, кто плохо ходит, до сих пор вывозят на каталках и колясках. Следственно-оперативная группа сейчас осматривает помещение, - передает Кирилл Чащин.

Не все пациенты и персонал успели взять теплые вещи Фото: Кирилл ЧАЩИН

Не все пациенты и персонал успели взять теплые вещиФото: Кирилл ЧАЩИН

По сообщению нашего корреспондента, всех эвакуированных пациентов увозят в здание школы №1 на улице Боброва.

При этом официальных заявлений о произошедшем со стороны силовых структур и администрации города пока получить не удалось.

Следственно-оперативная группа обследует помещения больницы Фото: Кирилл ЧАЩИН

Следственно-оперативная группа обследует помещения больницыФото: Кирилл ЧАЩИН

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», горбольница №3 – не единственное учреждение, которое эвакуировали в Кемерове утром понедельника. Сообщения о минировании поступили в десятки административных зданий, в том числе больницы, детские сады и школы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ребенок пострадал в питомнике маламутов: Кузбасские полицейские ведут проверку
Трое детей попали в больницу после пожара в Кемерове
«Не повторяйте судьбу Магнитогорска»: Опубликован текст сообщения о минировании кемеровских учреждений
Тело одного из утонувших в Кузбассе снегоходчиков нашли
93-летняя кемеровчанка не на шутку напугала родственников
В Кемерове эвакуируют третью городскую больницу
Юные хоккеисты из Кемерова сыграют на Красной площади в Москве
В Кемерове при пожаре в девятиэтажке пострадали люди
В Кемерове мужчина сбежал из дома через окно
В Кемерове из горящего дома спасли семь детей
В Кузбассе игрок в регби простил одноклубника за сломанное лицо
В понедельник в Кузбассе похолодает до -32 градусов
Житель Кузбасса 19 лет скрывался от правосудия
Пропавшего в Кузбассе подростка нашли полицейские
«Мы сохраним память о вашем подвиге»: Сергей Цивилев написал о дне снятия блокады Ленинграда
Ночью в Новокузнецке загорелся магазин в жилом доме