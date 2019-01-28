Как эвакуировали кемеровскую горбольницу №3

В Кемерове в понедельник эвакуировали городскую больницу №3. Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте и узнал, что там происходит.

Утром 28 января из горбольницы №3 на улице Николая Островского в редакцию «Комсомольской правды» поступило сообщение о сработавшей в здании пожарной сигнализации. Персонал больницы начал оперативную эвакуацию пациентов. Как рассказали изданию в пресс-службе МЧС Кузбасса, мероприятий по тушению пожара в данной больнице не проводилось.

Всех эвакуированных отвезли в школуФото: Кирилл ЧАЩИН

Не место выехал наш корреспондент, который узнал, что произошло. Он рассказал со ссылкой на персонал медучреждения и пациентов, что причиной эвакуации всех корпусов больницы стал сигнал о минировании.

- На входе дежурят спасатели и пожарные, стоят четыре автобуса с пациентами. Тех, кто плохо ходит, до сих пор вывозят на каталках и колясках. Следственно-оперативная группа сейчас осматривает помещение, - передает Кирилл Чащин.

Не все пациенты и персонал успели взять теплые вещиФото: Кирилл ЧАЩИН

По сообщению нашего корреспондента, всех эвакуированных пациентов увозят в здание школы №1 на улице Боброва.

При этом официальных заявлений о произошедшем со стороны силовых структур и администрации города пока получить не удалось.

Следственно-оперативная группа обследует помещения больницыФото: Кирилл ЧАЩИН

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», горбольница №3 – не единственное учреждение, которое эвакуировали в Кемерове утром понедельника. Сообщения о минировании поступили в десятки административных зданий, в том числе больницы, детские сады и школы.