В Кемерове проверяют десятки сигналов о минировании больниц и школ

В Кемерове утром 28 января десятки административных зданий, среди которых больницы, школы и детские сады, получили сообщения о минировании. В учреждениях проводится эвакуация.

Как рассказал «Комсомольской правде» источник, знакомый с ситуацией, сообщения о минировании школ, больниц и других учреждений приходят на электронную почту этих организаций. Сейчас известно об эвакуации в городской больнице №3, многопрофильной больнице, детской областной больнице, школе №82, поликлиниках в Кировском районе и в поселке Южном, детских садах.

- Мы находились на рабочем месте, к нам забежал начальник, сказал, срочно выбегаем. Мы с напарницей даже переобуться не успели. Успели куртки накинуть и все. Эвакуируют все корпуса. Сначала сказали, что возгорание. Роддом эвакуировали уже по информации, что заминировали. Автобус пригнали. На месте работает «скорая», МЧС и полиция, - рассказала сотрудница городской больницы №3.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что в здании третьей городской больницы сработала пожарная сигнализация, однако в чрезвычайном ведомстве изданию сообщили, что работы по тушению пожара в больнице не проводятся.

Официальной информации от представителей силовых структур о происходящей в городе эвакуации пока получить не удалось.