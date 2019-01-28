«Не повторяйте судьбу Магнитогорска»: Опубликован текст сообщения о минировании кемеровских учреждений

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-28T08:40:01+03:00

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В социальных сетях опубликовали текст писем, которые были разосланы в кемеровские учреждения с угрозами о минировании. Ранее сообщалось, что такие письма поступили в десятки больниц, школ и детских садов областного центра.

«Спешим сообщить, что в вашем здание взрывное устройство. А так же в ряде других административных объектах по всему городу. Времени мало, поэтому советуем поторопиться эвакуироваться. Не повторяйте судьбу Магнитогорска, хотя мы их тоже предупреждали... Хорошо подумайте, перед тем, как игнорировать письмо, возможно, вы спасёте этим жизни», - цитирует письмо Telegram-канал «Удивительный Кузбасс».

Как писала «Комсомольская правда», утром понедельника в кемеровские учреждения поступили десятки сообщений о минировании. Посетителей и персонал зданий эвакуировали. В частности, эвакуировали городскую больницу №3 – фотографии с места уже на нашем сайте.