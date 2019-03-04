«Дополнительных затрат не потребуется»: сенатор Алексей Синицын о равнозначности терминов «Кемеровская область» и «Кузбасс»

В октябре прошлого года губернатор Сергей Цивилев выступил с инициативой сделать равнозначными на всех уровнях термины «Кузбасс» и «Кемеровская область». Жителей попросили поделиться мнением об этой инициативе - соответствующий опрос появился на сайте главы региона.

В целом, идею поддержали, ведь термин «Кузбасс» давно и прочно вошел в обиход – люди намного чаще говорят «мы - кузбассовцы» нежели «мы - жители Кемеровской области». Всего в опросе приняли участие 70 684 жителя, из которых 91 процент проголосовал за инициативу.

В декабре Совет народных депутатов в двух чтениях принял поправки в Устав Кемеровской области и официально утвердил равнозначные названия региона. С таким решением согласен и сенатор от нашего региона в Совете Федерации России Алексей Синицын. По его словам, термин «Кузбасс», изначально образованный от сочетания частей названия Кузнецкого угольного бассейна, постепенно модернизировался и сейчас в разговорном и печатном языке является синонимом термина «Кемеровская область».

Сенатор от Кемеровской области в Совете Федерации России Алексей Синицын

-Я думаю, и многие согласятся со мной, что «Кузбасс» звучит мощно и красиво, - отметил сенатор. – Именно этим объясняется огромное количество обращений, поступивших в адрес Совета народных депутатов в поддержку инициативы уравнять и закрепить юридически два названия. Таким образом, принятый моими коллегами - депутатами СНДКО закон фактически закрепил глубоко укоренившуюся традицию и полностью соответствует существующей практике применения термина «Кузбасс».

Отдельно Алексей Синицын отметил тот факт, что принятие этого закона не повлечет никаких дополнительных затрат, поскольку термины равнозначны. Иными словами, все документы и наименования, выпущенные ранее, не будут подлежать замене. Изменения в Устав Кемеровской области вступят в силу после внесения Указом президента соответствующих изменений в статью 65 Конституции России.