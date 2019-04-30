2019-04-30T11:01:42+03:00
Общество

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Кемерове: где пройдет шествие, как принять участие

Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Кемерове пройдет на площади Советов
Екатерина БОРМОТОВА
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В 2018 году к акции "Бессмертный полк" присоединились больше 21 тысячи кемеровчан Фото: "Бессмертный полк Кемерово" / "ВКонтакте"В 2018 году к акции "Бессмертный полк" присоединились больше 21 тысячи кемеровчан Фото: "Бессмертный полк Кемерово" / "ВКонтакте"
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Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Кемерове традиционно состоится на площади Советов. В шестой раз внуки и правнуки солдат пройдут в мирном шествии с портретами своих воевавших дедов.

К акции «Бессмертный полк» Кемерово присоединился в 2014 году: с тех пор кемеровчане ежегодно выходят с портретами своих воевавших родственников. В прошлом году участниками шествия стали 21,5 тысячи горожан. В одном ряду с жителями города с портретом своего деда в руках прошагал и глава Кузбасса Сергей Цивилев.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Традиционно шествие состоится на главной площади Кемерова. Чтобы поучаствовать в акции, нужно изготовить транспарант с фотографией героя-фронтовика или труженика тыла и прийти с 11.00 до 11.30 9 мая к точкам сбора шествия. В 2019 году это площадь Кемеровского областного театра драмы на улице Весенней, 11 и площадь развлекательного комплекса «Континент» на проспекте Советском, 26.

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года начнет шествие в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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