День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
В администрации города озвучили полную программу мероприятий, которые пройдут в День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове. Праздник развернется на нескольких площадках.
Аллея героев
11.00-11.20 Церемония возложения цветов к памятнику героям - кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, посвященная 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Площадь Советов
08.00-23.00 Праздничная видеопрограмма «Майский вальс»
08.30-21.00 Акция «Георгиевская лента»
11.00-12.00 Тематический концерт «Героям священной войны»
Мероприятия будут проходить на нескольких площадках города.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Показательные выступления центра спец подготовки подростков и молодежи «Витязь»
12.00 Праздничное тематическое мероприятие.
Парад войск, посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
12.30-15.00 Шествие «Бессмертный полк»
15.00-18.30 Традиционная 74-я легкоатлетическая эстафета
18.30-20.00 Тематический концерт «Дорога жизни»
20.00-22.00 Праздничный концерт артистов музыкального театра «Кузбасс встречает Победу!»
Парк победы имени Жукова
10.00 Городская туристско- спортивная игра «Зарница»
10.00-18.00 Городской турнир по большому теннису, посвященный Дню Победы Великой Отечественной войне
12.00-22.00 Акция «Георгиевская лента»
12.00-20.00 Работа спортивных площадок МБУ «Клубы по месту жительства»
10.00-18.00 Городской турнир по стритболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне
12.00-18.00 Работа площадки ВФСК «ГТО»
13.00-15.00 Работа полевых кухонь
12.00-19.00 Выставка экспозиций музеев предприятий - тружеников тыла
12.00- 16.00 Выставка-презентация автосалонов города Кемерово
12.00- 16.00 «Книжный развал» - выставки книг, журналов и газет на военную тематику.
Праздничные мероприятия начнутся утром 9 мая.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Викторины и конкурсы «Знаток Победы»
12.00-15.00 Интерактивные квесты «Волонтер Победы»
11.00-19.00 Военно-патриотические акции («Меткость» (тир), «Ловкость», «Сила», «К бою готов», «Военно-историческая реконструкция» и др.)
12.00-19.00 Работа площадки пункта отбора на военную службу
12.00-19.00 Работа палатки-музея с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне
12.00-19.00 Молодежные военно-патриотические акции и квесты («Письмо Победы», «Судьба солдата», «Фронтовой вальс», «Раскрась свою Победу», спортивное ориентирование и др.)
12.00-19.00 Надувные детско-развлекательные аттракционы
(твистер, пенальти, частокол )
12.00-19.00 Акция «Я пишу на стене Рейхстага»
12.00-19.00 Мастер-классы и фотозоны («Символ свободы», «Фронтовой альбом», изготовление бутоньерок и др.)
12.00-19.00 Мастер-класс по скрапбукингу «Открытка в прошлое»
12.00-19.00 Детские дворовые игры
12.00-20.00 Работа палатки «Фильмы Победы» - демонстрация художественных фильмов на военную тематику
13.00-13.30 Церемония возложения цветов к памятникам труженикам тыла и Г.К. Жукову
13.00-15.00 Историческая реконструкция фронтовых концертных бригад
13.00-18.00 Танцевальная площадка для ветеранов «Синий платочек»
13.00-14.00 Информ-кроссинг «Марш-бросок»
13.00-18.00 Литературно-музыкальная акция «О той победе, что на всех одна». Исполнение тематических авторских поэтических и песенных произведений
13.00-16.00 Работа кинологической площадки служебного собаководства.
Показательные выступления
13.00-16.00 Показательные выступления ДОСААФ
Выставка техники ДОСААФ
16.00-19.00 Квиз «Военная стратегия». Тематический опросник: участникам предлагается проверить свои знания в теме «О Великой Отечественной войне»
12.00-15.00 Музыкальная караоке-акция «С песней в бой». Исполнение горожанами песен военных лет (караоке)
12.00-19.00 Литературный сквер (чтение стихотворений про ВОВ)
13.00-16.00 Гала-концерт областного фестиваля солдатской песни «Виктория»
16.00-18.00 Тематический концерт воспитанников учреждений дополнительного образования
18.00-20.00 Тематический концерт учащихся школ искусств «Дети Победе»
20.00-22.00 Концертная программа «Салют Победы»
20.20-21.45 Кинотеатр под открытым небом. Акция «Кино Победы» (просмотр фильма «Небесный тихоход»)
Кемеровчане готовятся к предстоящему параду.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Улица Весенняя
15.00- 18.00 Праздничная программа «Победный променад»
- работа мобильных концертных бригад Городского клуба ветеранов;
- «Весенний Арбат» - мастер-классы и выставки-продажи творчества ветеранов и не только;
- «Солдатская читальня» - книжные выставки и викторины на тему произведений о войне;
- Акция «Военная поэзия» - чтение вслух горожанами (прохожими) поэмы А. Твардовский «Василий Теркин»;
- «Победный пленэр» - работа художников (худ. отделений школ искусств);
- «Никто не забыт, ничто не забыто» - выставка рисунков на мольбертах (худ. отделений школ искусств);
- Подведение итогов библиотечной акции «Читаем книги о войне» к 100-летию со дня рождения Героя Российской Федерации Веры Волошиной.
15.00-18.00
-Выставка «Кузбасские поэты - фронтовики».
Творческий мастер-класс «Солдатский треугольник»
-Интерактивная композиция «Они сражались за Родину».
На большом полотне любой желающий может вписать информацию о родственнике, участнике Великой Отечественной войны: фамилию, имя, отчество ветерана Великой Отечественной войны, его национальность, воинское формирование и годы, в которые ветеран проходил воинскую службу.
- Игровая программа для детей «Солдатская смекалка»
-«Военная стихосушка». Люди голосуют за любимые поэтические произведения о Великой Отечественной войне.
-Выставка «Четыре года славы и потерь». На выставке будут представлены книги отечественных и зарубежных писателей о войне, а также редкие издания - книги, изданные в годы войны.
-QR-викторина
Площадь перед Музыкальным театром
16.00-19.00 Танцевальная ретроспектива «От ретро до наших дней»:
-танцевальные направления 1920-40-х годов (фокстрот, чарльстон, танго);
-интерактив со зрителями;
-танцевальные направления военного времени (рио-рита, женские парные танцы, военные пляски);
-«Победный май» (танцевальные композиции, посвященные Великой победе);
-танцевальные направления 1950-60-х годов (буги-вуги, рок-н-ролл, твист);
-танцевальные направления 1970-80-х годов (диско);
-танцевальные направления 1990-2000 годов
(околоэлектронные направления, брейк);
-современные танцевальные направления.
Площадь перед Драмтеатром
15.00-18.00 Концертная программа «Поют и читают актеры»:
-школьные театральные постановки (мини-спектакли);
-выступление поэтов кемеровской организации «Союз писателей России»;
-программа артистов Театра для детей и молодежи.
По Кемерову прошагает Бессмертный полк.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
Бульвар Строителей (Линейный парк)
17.00 - 19.00 Концертная программа творческих коллективов Ленинского района
17.00 - 19.00 Тематические мастер-классы
Университетский мост
22.00 Фейерверк
После праздничного салюта кемеровчан развезут по домам. Кстати, в этот день будет ограничена продажа алкогольных напитков. Некоторые магазины заранее разместили объявления об ограничении их продажи.
ИСТОЧНИК KP.RU