День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В администрации города озвучили полную программу мероприятий, которые пройдут в День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове. Праздник развернется на нескольких площадках.

Аллея героев

11.00-11.20 Церемония возложения цветов к памятнику героям - кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, посвященная 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Площадь Советов

08.00-23.00 Праздничная видеопрограмма «Майский вальс»

08.30-21.00 Акция «Георгиевская лента»

11.00-12.00 Тематический концерт «Героям священной войны»

Мероприятия будут проходить на нескольких площадках города.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Показательные выступления центра спец подготовки подростков и молодежи «Витязь»

12.00 Праздничное тематическое мероприятие.

Парад войск, посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

12.30-15.00 Шествие «Бессмертный полк»

15.00-18.30 Традиционная 74-я легкоатлетическая эстафета

18.30-20.00 Тематический концерт «Дорога жизни»

20.00-22.00 Праздничный концерт артистов музыкального театра «Кузбасс встречает Победу!»

Парк победы имени Жукова

10.00 Городская туристско- спортивная игра «Зарница»

10.00-18.00 Городской турнир по большому теннису, посвященный Дню Победы Великой Отечественной войне

12.00-22.00 Акция «Георгиевская лента»

12.00-20.00 Работа спортивных площадок МБУ «Клубы по месту жительства»

10.00-18.00 Городской турнир по стритболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

12.00-18.00 Работа площадки ВФСК «ГТО»

13.00-15.00 Работа полевых кухонь

12.00-19.00 Выставка экспозиций музеев предприятий - тружеников тыла

12.00- 16.00 Выставка-презентация автосалонов города Кемерово

12.00- 16.00 «Книжный развал» - выставки книг, журналов и газет на военную тематику.

Праздничные мероприятия начнутся утром 9 мая.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Викторины и конкурсы «Знаток Победы»

12.00-15.00 Интерактивные квесты «Волонтер Победы»

11.00-19.00 Военно-патриотические акции («Меткость» (тир), «Ловкость», «Сила», «К бою готов», «Военно-историческая реконструкция» и др.)

12.00-19.00 Работа площадки пункта отбора на военную службу

12.00-19.00 Работа палатки-музея с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне

12.00-19.00 Молодежные военно-патриотические акции и квесты («Письмо Победы», «Судьба солдата», «Фронтовой вальс», «Раскрась свою Победу», спортивное ориентирование и др.)

12.00-19.00 Надувные детско-развлекательные аттракционы

(твистер, пенальти, частокол )

12.00-19.00 Акция «Я пишу на стене Рейхстага»

12.00-19.00 Мастер-классы и фотозоны («Символ свободы», «Фронтовой альбом», изготовление бутоньерок и др.)

12.00-19.00 Мастер-класс по скрапбукингу «Открытка в прошлое»

12.00-19.00 Детские дворовые игры

12.00-20.00 Работа палатки «Фильмы Победы» - демонстрация художественных фильмов на военную тематику

13.00-13.30 Церемония возложения цветов к памятникам труженикам тыла и Г.К. Жукову

13.00-15.00 Историческая реконструкция фронтовых концертных бригад

13.00-18.00 Танцевальная площадка для ветеранов «Синий платочек»

13.00-14.00 Информ-кроссинг «Марш-бросок»

13.00-18.00 Литературно-музыкальная акция «О той победе, что на всех одна». Исполнение тематических авторских поэтических и песенных произведений

13.00-16.00 Работа кинологической площадки служебного собаководства.

Показательные выступления

13.00-16.00 Показательные выступления ДОСААФ

Выставка техники ДОСААФ

16.00-19.00 Квиз «Военная стратегия». Тематический опросник: участникам предлагается проверить свои знания в теме «О Великой Отечественной войне»

12.00-15.00 Музыкальная караоке-акция «С песней в бой». Исполнение горожанами песен военных лет (караоке)

12.00-19.00 Литературный сквер (чтение стихотворений про ВОВ)

13.00-16.00 Гала-концерт областного фестиваля солдатской песни «Виктория»

16.00-18.00 Тематический концерт воспитанников учреждений дополнительного образования

18.00-20.00 Тематический концерт учащихся школ искусств «Дети Победе»

20.00-22.00 Концертная программа «Салют Победы»

20.20-21.45 Кинотеатр под открытым небом. Акция «Кино Победы» (просмотр фильма «Небесный тихоход»)

Кемеровчане готовятся к предстоящему параду.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Улица Весенняя

15.00- 18.00 Праздничная программа «Победный променад»

- работа мобильных концертных бригад Городского клуба ветеранов;

- «Весенний Арбат» - мастер-классы и выставки-продажи творчества ветеранов и не только;

- «Солдатская читальня» - книжные выставки и викторины на тему произведений о войне;

- Акция «Военная поэзия» - чтение вслух горожанами (прохожими) поэмы А. Твардовский «Василий Теркин»;

- «Победный пленэр» - работа художников (худ. отделений школ искусств);

- «Никто не забыт, ничто не забыто» - выставка рисунков на мольбертах (худ. отделений школ искусств);

- Подведение итогов библиотечной акции «Читаем книги о войне» к 100-летию со дня рождения Героя Российской Федерации Веры Волошиной.

15.00-18.00

-Выставка «Кузбасские поэты - фронтовики».

Творческий мастер-класс «Солдатский треугольник»

-Интерактивная композиция «Они сражались за Родину».

На большом полотне любой желающий может вписать информацию о родственнике, участнике Великой Отечественной войны: фамилию, имя, отчество ветерана Великой Отечественной войны, его национальность, воинское формирование и годы, в которые ветеран проходил воинскую службу.

- Игровая программа для детей «Солдатская смекалка»

-«Военная стихосушка». Люди голосуют за любимые поэтические произведения о Великой Отечественной войне.

-Выставка «Четыре года славы и потерь». На выставке будут представлены книги отечественных и зарубежных писателей о войне, а также редкие издания - книги, изданные в годы войны.

-QR-викторина

Площадь перед Музыкальным театром

16.00-19.00 Танцевальная ретроспектива «От ретро до наших дней»:

-танцевальные направления 1920-40-х годов (фокстрот, чарльстон, танго);

-интерактив со зрителями;

-танцевальные направления военного времени (рио-рита, женские парные танцы, военные пляски);

-«Победный май» (танцевальные композиции, посвященные Великой победе);

-танцевальные направления 1950-60-х годов (буги-вуги, рок-н-ролл, твист);

-танцевальные направления 1970-80-х годов (диско);

-танцевальные направления 1990-2000 годов

(околоэлектронные направления, брейк);

-современные танцевальные направления.

Площадь перед Драмтеатром

15.00-18.00 Концертная программа «Поют и читают актеры»:

-школьные театральные постановки (мини-спектакли);

-выступление поэтов кемеровской организации «Союз писателей России»;

-программа артистов Театра для детей и молодежи.

По Кемерову прошагает Бессмертный полк.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Бульвар Строителей (Линейный парк)

17.00 - 19.00 Концертная программа творческих коллективов Ленинского района

17.00 - 19.00 Тематические мастер-классы

Университетский мост

22.00 Фейерверк

После праздничного салюта кемеровчан развезут по домам. Кстати, в этот день будет ограничена продажа алкогольных напитков. Некоторые магазины заранее разместили объявления об ограничении их продажи.