2019-05-09T07:36:08+03:00
Общество

Парад Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке

Парад Победы 9 мая проходит на улице Кирова
Екатерина РОМАНОВАЕкатерина БОРМОТОВА
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Парад Победы в Новокузнецке проходит на улице КироваПарад Победы в Новокузнецке проходит на улице КироваФото: Екатерина РОМАНОВА
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Начался Парад Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке. Торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит на улице Кирова.

Традиционно во время Парада прозвучали приветственные речи первых лиц города. После собравшиеся запустили в небо воздушные шары с привязанными к ним полотнами и именами погибших новокузнечан. Затем более 100 пар старшеклассников в школьной форме исполнили для ветеранов «Памятный вальс».

Школьники станцевали для ветеранов вальс Фото: Екатерина РОМАНОВА

Школьники станцевали для ветеранов вальсФото: Екатерина РОМАНОВА

Далее гостей торжества ждет театрализованная постановка «Их подвиг не забудем никогда!» со стилизованными историческими реконструкциями подвигов воинов-героев Новокузнецка.

Парад военной техники пройдет на улице Кирова. Его возглавит знаменная группа с точной копией Знамени Победы. Новокузнечане смогут наблюдать БТР, мотоциклы, ГАЗ-67 с пушкой, ЗИС-5, КШМ, ЗИЛ 157, ГАЗ 63, Виллис с пушкой. Парад военной техники завершат ретро автомобили и байкеры с флагами.

Сегодня по улице Кирова пройдет военная техника Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сегодня по улице Кирова пройдет военная техникаФото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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