Начался Парад Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке. Торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит на улице Кирова.

Традиционно во время Парада прозвучали приветственные речи первых лиц города. После собравшиеся запустили в небо воздушные шары с привязанными к ним полотнами и именами погибших новокузнечан. Затем более 100 пар старшеклассников в школьной форме исполнили для ветеранов «Памятный вальс».

Школьники станцевали для ветеранов вальсФото: Екатерина РОМАНОВА

Далее гостей торжества ждет театрализованная постановка «Их подвиг не забудем никогда!» со стилизованными историческими реконструкциями подвигов воинов-героев Новокузнецка.

Парад военной техники пройдет на улице Кирова. Его возглавит знаменная группа с точной копией Знамени Победы. Новокузнечане смогут наблюдать БТР, мотоциклы, ГАЗ-67 с пушкой, ЗИС-5, КШМ, ЗИЛ 157, ГАЗ 63, Виллис с пушкой. Парад военной техники завершат ретро автомобили и байкеры с флагами.