Кемеровчане возмущены дорогими билетами, аварийной взлетной полосой и хамством персонала аэропорта

Сергей Цивилев разместил в своих социальных сетях пост о том, что недоволен сроками реконструкции кемеровского аэропорта. Меньше чем за сутки кемеровчане оставили около 450 комментариев под этим сообщением. Горожане недовольны состоянием аэропорта имени Леонова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711338" frameborder="0"></iframe> Цивилев общается с пассажирами в кемеровском аэропорту.Видео: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

Более 40000 человек – именно столько посмотрели публикацию Сергея Цивилева о слишком медленном темпе реконструкции аэропорта. Кемеровчане оставили свои комментарии и предложения, что нужно в первую очередь изменить здесь. В основном кузбассовцы выдерживали нейтральный тон, просто перечисляя волнующие их проблемы, но некоторые были очень эмоциональны, отзываясь об условиях в аэропорту. Самым актуальным оказался вопрос цены билетов.

Если разобрать все комментарии по темам, то получится вот такая диаграмма.

«Билеты сделайте дешевле, - просит Елена Дубровина, - Мы устали ездить в Новосибирск или Томск. Хотим улетать из нашего города!!! Ценник до Крыма нереальный какой-то.»

Ей вторит Анастасия Старовойтова-Фомина:

«Цены подешевле бы сделать, а то очень дорого летать из Кемерово, поэтому многие летают через соседние города».

Цены на билеты не выдерживают никакой критики. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

Сотни человек написали подобные комментарии. Пользователи отмечают, что улететь в Москву намного дешевле из соседних Новосибирска и Томска, даже с учетом необходимости добираться в другой город.

Вторая претензия к аэропорту – ограниченное количество рейсов.

Вячеслав Кузнецов считает, если будет больше внутренних перелетов, тогда и аэропорт будет развиваться. А пока вылетов 2-3 в сутки, пассажиров мало, в аэропорту что-то менять не для кого.

Состоятие здания аэропорта и вежливость персонала вызывает немало нареканий. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

А состояние аэропорта – это вообще особая тема у комментаторов. Начинают со входа.

- Особенно «нравится» вход в аэропорт через рамки зимой, когда очередь до улицы, и люди вынуждены стоять в мороз, ожидая очереди,- возмущен пользователь kristinan1985.

Другие негодуют: зал ожидания очень маленький, негде попить нормального кофе или перекусить. А чтобы попасть в туалет, нужно отстоять огромную очередь. Но и на этом неприятности не заканчиваются.

- Простите, но Вы в туалет не заходили? Становится просто стыдно перед гостями города за этот беспредел! Театр начинается с вешалки... Из таких мелочей складывается первое впечатление, - пишет oleandra_kom.

Аэропорт не приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

А те кузбассовцы, которые улетают с маленькими детьми или имеют ограниченные возможности здоровья, возмущены невозможностью подняться на второй этаж, отсутствием дополнительной стойки регистрации для инвалидов и помощи инвалидам.

- Эта жуткая очередь – не есть хорошо. И не всегда пропускают, а на костылях очень неудобно стоять по 40 минут. А если приезжаешь раньше, то потом очень устает спина от жестких металлических сидений. Туалет в зале перед вылетом тоже не оборудован поручнями. Ну и, конечно, взлетно-посадочную полосу надо ремонтировать. При взлёте ещё ничего, но при посадке реально страшно за свой позвоночник, – пишет kirill.manager.

К слову, о состоянии взлетно-посадочной полосы пишет чуть ли не каждый пятый комментатор. Все отзывы – нелестные.

- Прилетели «Победой» неделю назад, пилот перед приземлением громко, на весь салон объявил пассажирам: «Приношу свои извинения, в Кемерово очень плохая ВПП, держитесь крепче!» Мне было стыдно за город и область! – пишет пользователь gritsev42.

Качество взлетно-посадочной полосы - ужасное. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

Персоналу аэропорта, надо сказать, тоже досталось. Комментаторы пишут, что сотрудники крайне недоброжелательны, хамят, позволяют себе нелестные высказывания. «Видимо, чтобы сбить эйфорию после отпуска, как будто никуда и не уезжал», - грустно шутит один из кемеровчан.

Впрочем, многие помимо критики высказывали и предложения и пожелания, каким бы они хотели видеть аэропорт. Среди пожеланий – увеличить количество рейсов, добавить новые направления, сделать аэропорт привлекательным для разных авиакомпаний.

- Это должно быть современное красивое здание, со всеми удобствами и приятностями по возвращению домой, - уверен пользователь missbents.

- Нам нужно новое современное здание, увеличение количества и разнообразие рейсов, в том числе и вечерние рейсы на Москву , - считает пользователь 0110.74, - Мы строим кассационный суд, к нам будут летать люди из многих регионов. А у нас всего три утренних рейса из Москвы и ВСЕ. Нельзя развивать регион, оставляя его в транспортной изоляции.

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