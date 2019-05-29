2019-05-29T05:04:12+03:00
Общество

Кемеровчане возмущены дорогими билетами, аварийной взлетной полосой и хамством персонала аэропорта

Гневные комментарии пассажиры оставляют под постом губернатора о медленной реконструкцией кемеровского аэропорта
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчане возмущены дорогими билетами, аварийной взлетной полосой и хамством персонала аэропортаКемеровчане возмущены дорогими билетами, аварийной взлетной полосой и хамством персонала аэропортаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Сергей Цивилев разместил в своих социальных сетях пост о том, что недоволен сроками реконструкции кемеровского аэропорта. Меньше чем за сутки кемеровчане оставили около 450 комментариев под этим сообщением. Горожане недовольны состоянием аэропорта имени Леонова.

Цивилев общается с пассажирами в кемеровском аэропорту.Видео: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

Более 40000 человек – именно столько посмотрели публикацию Сергея Цивилева о слишком медленном темпе реконструкции аэропорта. Кемеровчане оставили свои комментарии и предложения, что нужно в первую очередь изменить здесь. В основном кузбассовцы выдерживали нейтральный тон, просто перечисляя волнующие их проблемы, но некоторые были очень эмоциональны, отзываясь об условиях в аэропорту. Самым актуальным оказался вопрос цены билетов.

Если разобрать все комментарии по темам, то получится вот такая диаграмма.

Если разобрать все комментарии по темам, то получится вот такая диаграмма.

«Билеты сделайте дешевле, - просит Елена Дубровина, - Мы устали ездить в Новосибирск или Томск. Хотим улетать из нашего города!!! Ценник до Крыма нереальный какой-то.»

Ей вторит Анастасия Старовойтова-Фомина:

«Цены подешевле бы сделать, а то очень дорого летать из Кемерово, поэтому многие летают через соседние города».

Цены на билеты не выдерживают никакой критики. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

Цены на билеты не выдерживают никакой критики. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

Сотни человек написали подобные комментарии. Пользователи отмечают, что улететь в Москву намного дешевле из соседних Новосибирска и Томска, даже с учетом необходимости добираться в другой город.

Вторая претензия к аэропорту – ограниченное количество рейсов.

Вячеслав Кузнецов считает, если будет больше внутренних перелетов, тогда и аэропорт будет развиваться. А пока вылетов 2-3 в сутки, пассажиров мало, в аэропорту что-то менять не для кого.

Состоятие здания аэропорта и вежливость персонала вызывает немало нареканий. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

Состоятие здания аэропорта и вежливость персонала вызывает немало нареканий. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

А состояние аэропорта – это вообще особая тема у комментаторов. Начинают со входа.

- Особенно «нравится» вход в аэропорт через рамки зимой, когда очередь до улицы, и люди вынуждены стоять в мороз, ожидая очереди,- возмущен пользователь kristinan1985.

Другие негодуют: зал ожидания очень маленький, негде попить нормального кофе или перекусить. А чтобы попасть в туалет, нужно отстоять огромную очередь. Но и на этом неприятности не заканчиваются.

- Простите, но Вы в туалет не заходили? Становится просто стыдно перед гостями города за этот беспредел! Театр начинается с вешалки... Из таких мелочей складывается первое впечатление, - пишет oleandra_kom.

Аэропорт не приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

Аэропорт не приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

А те кузбассовцы, которые улетают с маленькими детьми или имеют ограниченные возможности здоровья, возмущены невозможностью подняться на второй этаж, отсутствием дополнительной стойки регистрации для инвалидов и помощи инвалидам.

- Эта жуткая очередь – не есть хорошо. И не всегда пропускают, а на костылях очень неудобно стоять по 40 минут. А если приезжаешь раньше, то потом очень устает спина от жестких металлических сидений. Туалет в зале перед вылетом тоже не оборудован поручнями. Ну и, конечно, взлетно-посадочную полосу надо ремонтировать. При взлёте ещё ничего, но при посадке реально страшно за свой позвоночник, – пишет kirill.manager.

К слову, о состоянии взлетно-посадочной полосы пишет чуть ли не каждый пятый комментатор. Все отзывы – нелестные.

- Прилетели «Победой» неделю назад, пилот перед приземлением громко, на весь салон объявил пассажирам: «Приношу свои извинения, в Кемерово очень плохая ВПП, держитесь крепче!» Мне было стыдно за город и область! – пишет пользователь gritsev42.

Качество взлетно-посадочной полосы - ужасное. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

Качество взлетно-посадочной полосы - ужасное. ФОТО: Instagram Сергея Цивилева.

Персоналу аэропорта, надо сказать, тоже досталось. Комментаторы пишут, что сотрудники крайне недоброжелательны, хамят, позволяют себе нелестные высказывания. «Видимо, чтобы сбить эйфорию после отпуска, как будто никуда и не уезжал», - грустно шутит один из кемеровчан.

Впрочем, многие помимо критики высказывали и предложения и пожелания, каким бы они хотели видеть аэропорт. Среди пожеланий – увеличить количество рейсов, добавить новые направления, сделать аэропорт привлекательным для разных авиакомпаний.

- Это должно быть современное красивое здание, со всеми удобствами и приятностями по возвращению домой, - уверен пользователь missbents.

- Нам нужно новое современное здание, увеличение количества и разнообразие рейсов, в том числе и вечерние рейсы на Москву , - считает пользователь 0110.74, - Мы строим кассационный суд, к нам будут летать люди из многих регионов. А у нас всего три утренних рейса из Москвы и ВСЕ. Нельзя развивать регион, оставляя его в транспортной изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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