Агафья Лыкова может увидеть запуск космической ракеты

Знаменитая отшельница Агафья Лыкова в ближайшее время может стать очевидцем падения частей ракеты-носителя. Сотрудники заповедника «Хакасский» предложили ей на время эвакуироваться, однако Агафья отказалась покидать родной дом.

Недавно отшельница Агафья Лыкова в своей таежной заимке принимала гостей: к ней на вертолете прилетали сотрудники заповедника «Хакасский» и представители Роскосмоса. Прилетали они не случайно: в скором времени с космодрома «Байконур» запустят космического аппарата. А отделяющиеся части ракеты-носителя могут упасть на территории заповедника «Хакасский» и заказника «Позарым». Вот и отправились специалисты заповедника и Роскосмоса на облет территорий, чтобы предупредить людей, живущих в зоне возможного падения, об этом. Побывали они и у Агафьи Лыковой и предложили ей на время эвакуироваться. Однако знаменитая отшельница покидать родную заимку отказалась.

- От эвакуации Агафья Карповна отказалась, а касаемо своей жизни на заимке в целом, сказала, что в настоящее время огород посадила, продуктов у нее достаточно, корма для коз в летнее время в изобилии. Имеются жалобы на здоровье – боли в ногах, но пока с хозяйством справляется, - написал на своей странице в Facebook директор заповедника Виктор Непомнящий.

Василий Михайлович Песков. Таежный тупик

Слова «Таежный тупик» не нуждаются в пояснении. Редкий из читающих газеты людей не знает, что речь идет о судьбе Лыковых. Впервые о таежной «находке» геологов «Комсомольская правда» рассказала в 1982 году. Интерес к маленькой документальной повести был огромным. Еще бы, речь шла о семье, более тридцати лет прожившей в изоляции от людей. И не где то на юге, а в Сибири, в тайге. (подробности)

«Смотрю, а медведь-то за столом!»: Агафья Лыкова рассказала о встрече с диким зверем

- Я посуду взяла на балаган отнести, а медведь-то – за столом! У нас нет ни ружья, ничего. Я развернулась – и назад, назад. Медведь за нами кинуться захотел, а ноги-то под столом, а голова сверху. Он за нами кинулся - стол-то сломал, - вспомнила историю Агафья (подробности).

Сергей Цивилев решил поставить Агафье Лыковой новые окна

Сергей Цивилев решил установить таежной отшельнице Агафье Лыковой новые окна. Губернатор отметил, что в ее доме прохладно. Кроме того, старушке подарили щенка, чтобы не скучала. (подробности)