«Смотрю, а медведь-то за столом!»: Агафья Лыкова рассказала о встрече с диким зверем

Накануне Сергей Цивилев побывал на заимке у Агафьи Лыковой, отшельницы, что живет в хакасской тайге. Получив сигнал о то, что у нее заканчиваются припасы, губернатор Кемеровской области на вертолете отправился к отшельнице.

- Здорово живете, Агафья Карповна, вы мне письмо писали – вот мы прилетели к вам! – улыбаясь, поздоровался Сергей Цивилев с Агафьей Лыковой, добравшись до места. И задал самый главный вопрос. – Как вы себя чувствуете? А то мы заволновались все!

Отшельница, радостная от встречи с людьми, некоторых из которых уже хорошо знает, рассказала, что в последнее время у нее болит рука.

- Тянуло-тянуло, а теперь не могу поднять руку… - ответила Агафья на вопрос, а Владимир Макута, глава Таштагольского района, тут же успокоил отшельницу: мол, вместе с ними прилетел и доктор, и он обязательно посмотрит, что случилось с рукой, даcт нужные мази и лекарства.

Но не только рука беспокоит Агафью: к ней на заимку зачастил медведь. Года два назад хозяин тайги уже пугал отшельницу: повстречался на дороге. Агафья хоть и выбирала дорогу, чтобы не встретиться с медведем, но он-то ее заметил. Отшельница встала как вкопанная, ни вздохнуть, ни пошевелиться, а потом молитву закричала – медведь и убежал. Да потом так и ходил, пока его вертолетом не напугали. То на дороге попадется, то в окошко стайки начнет мордой стучать. А однажды и вовсе стол, который на улице стоял, разломал.

- Я посуду взяла на балаган отнести, а медведь-то – за столом! У нас нет ни ружья, ничего. Я развернулась – и назад, назад. Медведь за нами кинуться захотел, а ноги-то под столом, а голова сверху. Он за нами кинулся - стол-то сломал, - вспомнила историю Агафья.

Из-за дикого гостя отшельнице не удалось сделать запасов на зиму в нужном количестве. Впрочем, благодаря гостям, прибывшим на вертолете, запасы продуктов пополнились, да и у коз, за которых так переживала Агафья, пропитания до весны хватит. Медведь же, по словам Агафьи, нередко подходит к ее дому – оставляет следы, тычется мордой в окно. А в сентябре, в один из дней, подошел к дому и только чудом не заметил козу, которая на улице была. Помощник Георгий, который тогда жил рядом с Агафьей, отпугивал медведя выстрелами,

Напомним, Сергей Цивилев отправился на заимку Лыковых 11 декабря 2018 года после того, как отшельница позвонила и сообщила, что ее припасов едва хватит до конца декабря, а также о том, что приболела. К счастью, все оказалось не совсем так: у самой Агафьи запас пропитания имеется, однако комбикорм и заготовленное для коз сено на исходе. Прибывшая делегация привезла все необходимое. Кроме того, на вертолете в тайгу доставили маленького щенка – в подарок Агафье. А Сергей Цивилев, побывав в ее доме, отметил, что здесь не мешало бы заменить окна: уж больно холодно там. Отшельница же помолилась за тех, кто ей помогает и пожелала добра.

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