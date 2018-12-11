Знакомство Сергея Цивилева с Агафьей Лыковой подарило и самому губернатору, и всем кузбассовцам уникальные кадры, на которых отшельница читает молитву. Точнее – поет ее.

Сергей Цивилев, прилетев на вертолете на заимку к Агафье Лыковой, живо интересовался все, что окружает отшельницу, чем она живет. Привлекли его внимание и книги, которые бережно хранит Агафья. Самой древней из них больше 350 лет! Глава региона попросил отшельницу помолиться за всех кузбассовцев. И если несколько лет назад Агафья пряталась от камер, то сейчас спокойно не только показала книги, но и пропела молитву.

- Она – святой человек, и вся ее жизнь – служение богу, и это надо поддерживать. Любая помощь, которая нужна будет Агафьюшке, она будет оказана. Мы будем сюда прилетать, смотреть за ней. Это наш святой долг, - сказал Сергей Цивилев после общения с Агафьей Лыковой. - Я записал, как она молилась – прямо заслушаться! Она пела молитву и улыбалась, у нее лицо светилось – это дорогого стоит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/681797" frameborder="0"></iframe> «Пела молитву и улыбалась»: Агафья Лыкова прочитала старинные молитвы для кузбассовцев.Видео: АКО

Напомним, Сергей Цивилев отправился на заимку Лыковых 11 декабря 2018 года после того, как отшельница позвонила и сообщила, что ее припасов едва хватит до конца декабря, а также о том, что приболела. К счастью, все оказалось не совсем так: у самой Агафьи запас пропитания имеется, однако комбикорм и заготовленное для коз сено на исходе. Прибывшая делегация привезла все необходимое. Кроме того, на вертолете в тайгу доставили маленького щенка – в подарок Агафье. А Сергей Цивилев, побывав в ее доме, отметил, что здесь не мешало бы заменить окна: уж больно холодно там.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До конца декабря запасов не хватит»: отшельница Агафья Лыкова попросила большую землю о помощи

- Тревожный звонок от Агафьи Лыковой. Запасы кончаются, говорит. До конца декабря запасов не хватит. Связь оборвалась, видимо, батарея на спутниковом телефоне тоже села. Будем думать, как помочь, - сообщил Андрей в своем фейсбуке. (подробности)

Сергей Цивилев решил поставить Агафье Лыковой новые окна

Сергей Цивилев решил установить таежной отшельнице Агафье Лыковой новые окна. Губернатор отметил, что в ее доме прохладно. Кроме того, старушке подарили щенка, чтобы не скучала. (подробности)

Агафье Лыковой на Ми-8 отправили 100 килограммов муки, капусту, крупу и 300 килограммов сена

Зимой на таежной заимке Агафьи Лыковой житье еще суровее. И скотину нужно обиходить, и старенький домик. Хоть есть у 74-летней отшельницы подмога – послушник Георгий – тем не менее приходится несладко (подробности)

Василий Михайлович Песков. Таежный тупик

Слова «Таежный тупик» не нуждаются в пояснении. Редкий из читающих газеты людей не знает, что речь идет о судьбе Лыковых. Впервые о таежной «находке» геологов «Комсомольская правда» рассказала в 1982 году. Интерес к маленькой документальной повести был огромным. Еще бы, речь шла о семье, более тридцати лет прожившей в изоляции от людей. И не где то на юге, а в Сибири, в тайге. (подробности)