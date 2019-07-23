Присяжные не помогли: бывшие студенты КИФСИН получили 33 года за попытку убийства однокурсницы

Трое теперь уже бывших студентов КИФСИН оказались по другую сторону решетки. За попытку убийства однокурсницы. Каждый из них получил наказание в виде лишения свободы. В общей сложности трое бывших студентов проведут в тюрьме 33 года.

Во вторник, 23 июля, Центральный районный суд города Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный приговор трем 23-летним экс-курсантам Кузбасского института ФСИН. Как установило следствие, один из молодых людей попросил свою знакомую оформить на себя кредит в 270 тысяч рублей. Он пообещал быстро погасить его, но не стал этого делать. Когда же его подруга стала напоминать о долге, молодой человек решил избавиться от нее. Он предложил двум сокурсникам денежное вознаграждение за исполнение его плана, и те согласились.

В тот страшный день, в декабре 2017 года, молодой человек попросил девушку выйти из дома, а пока она отсутствовала, его подельники открыли дверь дубликатом ключа. Когда девушка вернулась домой и открыла дверь, они ударили ее битой по голове, а потом принялись душить ремнем. Девушка перестала оказывать сопротивление, и молодые люди, решив, что она умерла, покинули место преступления. Они старательно уничтожили улики - одежду, биту и ремень.

На следующий день однокурсники девушки были обеспокоены тем, что она не пришла на занятия и не отвечает на звонки. Тогда они пошли к ней домой, где и обнаружили ее в крови и полубессознательном состоянии. Несмотря на серьезные травмы, врачи смогли спасти девушку. А вскоре следователи задержали и подозреваемых.

- По ходатайству следователя судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием сотрудничал и признал вину только один обвиняемый, - отмечает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Организатор преступления вину не признал. Более того, он изъявил желание, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Однако присутствие присяжных не помогло: 19 июня те единогласно вынесли обвинительный вердикт.

Организатору убийства судом назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Один из его подельников лишен свободы на девять лет и шесть месяцев, а другой - на восемь лет и шесть месяцев. Кроме того, они должны будут выплатить потерпевшей в общей сложности 2,5 миллиона рублей.