Когда потушат подземный пожар в Киселевске

В Кемерове проходит отчетная пресс-конференция губернатора Сергея Цивилева «300 лет Кузбассу. Первые успехи». В ее рамках глава региона ответил на вопрос, когда будет решена проблема подземного пожара в Киселевске.

Напомним, в начале июня жители Киселевска пожаловались на дым, который идет из-под земли и не дает им нормально жить. Горожане попросили о срочном переселении.

Проблему на контроль взял губернатор Сергей Цивилев. Для того чтобы определить очаг возгорания, были пробурены скважины глубиной 25 метров.

- В результате проведенных действий мы установили, что возгорание произошло из-за многолетнего складирования мусора в бывшем разрезе. Там угля уже нет. Туда сбрасывали золу, отходы, из-за чего и произошло возгорание. Пожара как такового там нет. Мы рекультивировали и вывезли оттуда все отходы. Сейчас идет тушение остаточных возгораний. Еще месяц, и мы все там потушим, - отметил во время пресс-конференции 6 августа Сергей Цивилев.

Кроме того, по словам губернатора, домам ничего не угрожает: это подтверждается данными замеров, которые произвели специалисты.

Глава региона также сообщил, что решена еще одна проблема, мучившая киселевчан. Горожане жаловались, что рядом с их домами по технологической дороге ездят БелАЗы.

- Дал поручение эту технологическую дорогу перенести. Часть, которая располагалась близко к домам, уже перенесли. Другую часть жители попросили не убирать, потому что они ею пользуются. Но сейчас вдоль домов уже БелАЗы не ходят, - заметил Сергей Цивилев.

Также губернатор подчеркнул, что с территории Киселевска, жители которой страдали от дыма, убран весь мусор и отгрейдированы дороги.