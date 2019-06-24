В Киселевске определили границы подземного пожара

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-24T10:59:33+03:00

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В Киселевске пробурили 29 скважин, чтобы определить причину подземного пожара. Жители настаивают на бурении еще двух - более глубоких.

«Продолжаем совместно с областью контролировать ситуацию в районе улицы Парниковой. Теперь четко можно говорить, где именно идет нагрев, границы этого участка установлены. Для определения причин возгорания было пробурено двадцать девять скважин глубиной до двадцати трех метров, все пробы отправлены на исследование в лабораторию», - написал на своей странице в «Одноклассниках» глава Киселевска Максим Шкарабейников.

По просьбе жителей, которые хотят убедиться, что нагрева нет на большей глубине, будут пробурены еще две скважины в 50 метров.

Градоначальник отметил, что уже на этой неделе ученые должны дать ответ, что происходит под землей, и определить причины.

«Как только результаты исследования будут готовы, мы встретимся с жителями поселка и предоставим данный отчет. Также на встрече будет определен дальнейший план действий по устранению происходящего нагрева почвы», - добавил Шкарабейников.

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ИСТОЧНИК KP.RU