В Киселевске начали бурить горящую землю

СЕГОДНЯ 06:23 2019-06-20T06:23:39+03:00

В Киселевске начали бурить землю, чтобы понять причины подземного пожара Фото: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

Специалисты возьмут пробы на содержание радона и углеводорода

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В Киселевске начали бурить землю, чтобы понять причины подземного пожара. Из скважин специалисты возьмут пробы на содержание радона и углеводорода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/715617" frameborder="0"></iframe> В Киселевске бурят горящую землю.Видео: сообщество "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"

Губернатор Сергей Цивилев рассказал, что сейчас делается, чтобы установить причины подземного пожара, из-за которого придется расселять 70 домов. Ранее жители района Подземгаз указали места с горячей землей и дымом.

«Спецтехника уже приступила к бурению скважин глубиной до 20 метров. Из них возьмут пробы на содержание радона и углеводорода, также будут проведены тепловые замеры», - написал Сергей Цивилев.

губернатор отметил, что соцработники уже ведут беседы с теми жителями Киселевска, которые нуждаются в переселении из-за едкого дыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU