Просивших убежища в Канаде кузбассовцев переселят из района подземных пожаров

Жители города Киселевска, чьи дома попали в зону подземного пожара, в скором времени получат новое жилье. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Сергей Цивилев.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встретился с жителями города Киселевска. С конца мая горожане жалуются на то, что в районе заброшенных шахт тлеют подземные выработки и все вокруг окутано дымом. Местные жители вынуждены отправлять детей к родственникам, чтобы те не дышали дымом. Глава региона пообщался в киселевчанами, обошел район, где дымится земля. Вместе они обсудили пошаговый план действий. После этого Цивилев сообщил, что те горожане, чьи дома находятся в опасной зоне, будут переселены.

«Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом», - сообщил губернатор на своей странице в «ВК».

Заниматься этим вопросом будут социальные работники из специально созданной группы. Им предстоит проверить документы на жилье у семей, которые попадают под расселение. Работа уже начата, а в начале августа Сергей Цивилев еще раз встретится с жителями Киселевска. Еще один из важных моментов – поиск очагов подземного пожара. Глава региона поручил городским властям обеспечить безопасность местных жителей. К слову, один из них некоторое время назад получил ожог ноги в месте подземного пожара.

Напомним, Киселевск оказался в центре внимания не только Кузбасса, но и всей России после того, как местные жители опубликовали в интернете видеообращение к властям Канады с просьбой предоставить им убежище. Горожане рассказывали о сложных экологических условиях, угольной пыли и невозможности свободно дышать. После этого Сергей Цивилев поручил подчиненным разобраться с жалобами граждан на экологическую ситуацию в городе и максимально быстро найти решение проблемы экологии.

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