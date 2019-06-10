Губернатор Кузбасса отреагировал на обращение жителей к премьер-министру Канады

Обращение нескольких жителей кузбасского города Киселевска взбудоражило интернет. Ведь женщины и мужчины обратились за помощью к премьер-министру Канады. Сейчас с проблемами жителей, попросивших убежища, разбираются сотрудники администрации Кемеровской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/714036" frameborder="0"></iframe> Видеообращение кузбассовцев к премьер-министру Канады/.Видео: "Киселевск news"

Жители Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу. Они попросили убежища в Канаде, так как в родном Киселевске больше не могут жить. Жители шахтерского города рассказали, что из-за многочисленных шахт, разрезов, обогатительных фабрик, углевозов их жизнь стала невыносимой. На улице очень трудно дышать, зимой дети вынуждены сидеть дома, так как на улице черный снег. Да и взрослые стараются лишний раз не выходить из дома. Кстати, именно благодарю черному снегу Киселевск минувшей зимой стал известен далеко за пределами Кузбасса и даже России.

Жители Киселевска отмечают, что не имеют возможности перебраться в другие города или регионы: их жилье стоит очень дешево. Но и оставаться в городе тоже невозможно: у многих детей и взрослых имеются хронические заболевания дыхательных путей и онкология. Именно поэтому кузбассовцы попросили убежища в Канаде – стране похожей по климату, но экологически благополучной.

Сергей Цивилев также посмотрел это видеообращение. Он поручил подчиненным разобраться с жалобами граждан на экологическую ситуацию в городе и максимально быстро найти решение проблемы экологии в городе. Первым делом глава города и заместители губернатора должны встретиться с жителями Киселевска, выслушать претензии и совместно найти пути решения проблемы. К слову, в пресс-службе администрации Кемеровской области отметили, что сам город появился на месте рабочего поселка и фактически стоит на разрезе, и экологические проблемы появились вместе с тем самым рабочим поселком.

- Эту проблему сложно решить быстро, но администрация совместно с угольными предприятиями каждый день работает над ее решением, - отметил Роман Быков, начальник главного управления по работе со средствами массовой информации администрации Кемеровской области. – Работает программа по переселению жителей с подработанных территорий, ведется борьба с незаконными углепогрузками и перевозками.

К слову, в регионе работает программа «Чистый уголь – чистый Кузбасс», которая призвана сделать добычу угля максимально экологичной, а жизнь кузбассовцев – комфортной.

Напомним, в феврале жительница Киселевска опубликовала видео с черным снегом. Реакция властей последовала незамедлительно: последовали проверки, а также были определены меры по борьбе с черным снегом. А чуть позже губернатор Сергей Цивилев потребовал остановить работу обогатительной фабрики, которая допускает загрязнение атмосферы, до тех пор, пока не будет установлена система пылеподавления. Кроме того, глава региона побывал на углепогрузочной станции ООО «КМК-Энерго» в Новокузнецке и призвал ограничить перевозку угля по городским дорогам.

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