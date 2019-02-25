Черный снег в Кузбассе: За загрязнение атмосферы возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-25T10:33:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы.

Жительница Киселевска пожаловалась в полицию на то, что в городе выпало большое количество угольной пыли. По этому факту была организована доследственная проверка. Угольное предприятие, которое являлось источником загрязнения, было установлено. Также выяснилось, что предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена более чем в два раза. Это установили специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области.

- По данному факту дознавателем отдела организации дознания Главного управления МВД России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по загрязнению атмосферы, которая влечет в качестве наказания штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по кемеровской области.

Сейчас в Кузбассе созданы три рабочие группы, в состав которых вошли специалисты управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделений по применению административного законодательства, следственных органов, дознания и других служб. Задача каждой из групп – проводить мониторинг ситуации, профилактику, раскрытие и расследование экологических преступлений и правонарушений.

Напомним, ранее жительница Киселевска опубликовала видео с черным снегом. Реакция властей последовала незамедлительно: последовали проверки, а также были определены меры по борьбе с черным снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU