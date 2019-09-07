Для пострадавшей от взрыва в Ленинске-Кузнецком собирают кровь

Для пострадавшей от взрыва в Ленинске-Кузнецком пенсионерки просят сдать кровь. Информация появилась в городском паблике в соцсетях.

Напомним, что при взрыве газа в Ленинске-Кузнецком серьезно пострадала одна из местных жительниц, сейчас она находится в больнице. Взрыв прогремел в частном доме на улице Воронежской 5 сентября в 19.30. В результате ожоги 60 процентов тела получила 63-летняя хозяйка дома.

-Друзья, все те, кто хотел сдать кровь Сорокиной Галине Александровне - внимание! Центр переливания крови работает только в Кемерово. Октябрьский проспект, 22 к7, работают они с 8-00 до 14-30 (с понедельника по пятницу), - говорится в сообщении. - Предпочтительно первую положительную (I+). Но врачи сообщили что можно сдавать и кровь других групп, так как они выделяют компоненты из этой крови, которые тоже очень важны!

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