Архитектор кемеровского «Парка Ангелов» Джон Вайдман перед отъездом на родину в последний раз посетил вместе с журналистами и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым место, которое он сотворил собственными руками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/733575" frameborder="0"></iframe> Архитектор «Парка Ангелов» в Кемерове Джон Вайдман раскрыл секрет двух башен сквера.Видео: Яна Попова

Джон Вайдман рассказал, что во время подготовки проекта он уделил внимание каждому сантиметру парка. Даже размер плитки был выбран неслучайно: именно такое покрытие использовалось в старинных европейских и американских постройках, а современные сооружения оно наполняет духом старины. Кроме того, ротонда и поющий фонтан представляют собой единую композицию. Фонтан – это сломанная ладья, а ротонда – ее оторванная вершина. Именно поэтому, попадая в это место, хочется двигаться все время вверх – туда, где расположена поющая чаща.

Вайдман в последний раз перед отъездом на родину прогулялся по скверу. ФОТО: Яна Попова

– Ротонда — мое любимое место, – рассказывает архитектор Джон Вайдман. — Здесь как будто душа взлетает вверх. Это самое высокое место в парке, отсюда открывается полный вид. Поднимаясь сюда, ты будто паришь. Парк совмещает в себе пять сезонов, где последний – человеческая душа. А когда мы чувствуем душу сильней? Только когда поднимаемся на вершину.

Напомним, парк открылся 15 сентября 2019 года. Он был построен по проекту Джона Кэлвина Вайдмана на месте, где находился торговый центр «Зимняя вишня».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В кемеровском «Парке Ангелов» будут показывать фильмы и кататься на коньках

Джон Вайдман рассказал, как будет выглядеть «Парк Ангелов» зимой и летом, а также о том, какие новшества появится на полюбившемся горожанам месте. (подробности)

Сквер ангелов на месте «Зимней вишни» в Кемерове открыт

Сквер Ангелов - такое название дали новому парку, который открылся 15 сентября рано утром. Сегодня здесь ровные дорожки, деревья, фонтан, часовня, а всего год назад на месте снесенной «Зимней вишни» был пустырь. (подробности)