В Кузбассе осудили причастного к смерти юных футболистов

В Кузбассе приговорили к пяти годам лишения свободы мужчину, причастного к смерти юных футболистов. Он должен был следить за состоянием автобуса, который перевозил юношескую команду. Однако допустил ряд нарушений.

Кузбассовец отвечал за состояние транспортного средства и организацию перевозки детей. Зная, что шины машины повреждены, он выпустил ее в рейс. Кроме того, перевозку детей доверил своему сыну, заранее понимая, что это опасно, так как он не имел прав категории D.

Все это привело к тому, что в роковой день, 7 августа 2016 года, водитель превысил скорость, не справился с управлением, и транспортное средство выехало на тросовый барьер. В результате два ребенка погибли, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью, а двум другим - вред здоровью средней и легкой степени тяжести.

По данным областной прокуратуры, Кемеровский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет. Кузбассовец пытался обжаловать решение, однако приговор оставили без изменений, жалобу - без удовлетворения.

Отметим, ранее был осужден сын, управлявший автомобилем. Его также признали виновным в совершении преступления. Ему назначено три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также три года лишения права управления транспортными средствами.

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