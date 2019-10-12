«Алексея Леонова любит вся страна»: Сергей Цивилев побывал на родине легендарного космонавта

Сергей Цивилев побывал на родине легендарного космонавта Алексея Леонова, который первым вышел в открытый космос. Губернатор Кузбасса пообщался с земляками космонавта и рассказал, какие перемены ждут Листвянку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="570" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/737385" frameborder="0"></iframe> День скорби: кузбассовцы несут цветы к дому Леонова.Видео: пресс-служба АКО

Небольшое село Листвянка, вокруг него бесконечные просторы, умиротворяющая природа и огромное небо – именно в таких местах, наверное, и появляются на свет художники, поэты, мечтатели.

Аккуратные улицы Листвянки. Когда-то увидеть их с высоты птичьего полета мечтал и Алексей Леонов. ФОТО: пресс-служба АКО.

Таким был и Алексей Леонов. Восьмой ребенок в семье, пережившей репрессию, лишившейся дома, воссоединившейся с реабилитированным главой семьи… Но тяжелые годы лишь помогли сформироваться характеру, а потом и реализовать мечту: подняться высоко-высоко и увидеть всю землю.

В 1934 году в этом доме родился Алексей Леонов. ФОТО: пресс-служба АКО.

До сих пор дом, в котором он родился 30 мая 1934 года, стоит на том же месте. На нем установлена мемориальная доска легендарному летчику-космонавту, дважды герою СССР. Алексей Леонов, бывая в Кузбассе, старался заехать и в Листвянку. К слову, здесь многое имеет отношение к нему: в Доме культуры – экспозиция предметов и фотографий, связанных со знаменитым земляком, а улица, где стоит дом, принадлежавший Леоновым, называется Космической.

Памятная доска. ФОТО: пресс-служба АКО.

А еще здесь есть парк имени Леонова. В нем растут канадские ели, побывавшие в космосе, а также кедр, который посадил сам космонавт. к слову, главные аллеи парка расположены в виде буквы Л.

Парк имени Леонова. ФОТО: пресс-служба АКО.

- Алексея Архиповича любит вся Россия, весь Кузбасс, жители Листвянки гордятся, что живут на малой родине легендарного человека, первого покорителя открытого космоса, - отметил Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев возложил цветы к мемориальной доске. ФОТО: пресс-служба АКО.

Пообщавшись с местными жителями губернатор принял решение: провести реконструкцию Дома культуры и прилегающей к нему территории. После ремонта Дому культуры присвоят имя летчика-космонавта и организуют здесь полноценный музей Леонова. Также в планах капитально отремонтировать ведущие в Листвянку дороги и решить вопрос с водоснабжением. Сергей Цивелев отметил, что село должно стать одной из туристических точек региона.

В небольшом музее Леонова хранятся личные вещи космонавта. ФОТО: пресс-служба АКО.

На месте бывшей поселковой школы в скором времени появится благоустроенное место отдыха, центром которого станет памятник космонавту. Еще один памятник будет установлен в реконструированном парке имени космонавта там же, в Листвянке. Памятник будет посвящен стыковке советского и американского космических кораблей «Союз – 19» и «Аполлон», которая произошла 15 июля 1975 года. В конкурсе на лучшие проекты памятников будут участвовать учащиеся художественной школы № 14 Тисуля, которая носит имя Алексея Леонова.

Жители Листвянки помнят и гордятся знаменитым земляком. ФОТО: пресс-служба АКО.

- Точные сроки преобразований станут известны после завершения всех проектно-изыскательских работ, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, Алексей Леонов, человек-легенда, первый космонавты, вышедший в открытый космос, умер 11 октября в Москве на 86-ом году жизни.

Легендарный космонавт Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района. В 1937 году вместе с матерью, братьями и сестрами переехал в Кемерово, а в 1947 году – в Калининград. Алексей Леонов мечтал о небе, и в 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов. 18-19 марта 1965 года он совершил полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». Этот полет стал историческим: Леонов – первый в истории космонавтики человек, вышедший в открытый космос. В течение 12 минут 9 секунд он находился вне космического корабля.

Алексей Леонов – дважды герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин нескольких городом, в том числе и зарубежных, почетный член Российской академии художеств.

В течение всей своей жизни Алексей Леонов держал связь с Кузбассом, приезжал на родную землю, интересовался новостями с малой родины. Кузбассовцы также помнят и гордятся своим земляком . На улице Весенней установлен бронзовый бюст космонавта Алексея Леонова. Кемеровскому международному аэропорту присвоено имя Алексея Леонова. В честь космонавта названа детская художественная школа №14 Тисульского района. В 2014 году учреждена областная медаль имени Алексея Леонова. Эта награда вручается заслуженным и достойным кузбассовцам.

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