«Мисс Кузбасс 2019» Наталья Гончарова: обладательница 90 медалей и разноцветных полосок на лице

Наталья Гончарова - человек энергичный, уверенный в себе, целеустремленный и очень добрый. В ее копилке порядка 90 медалей и кубков, а разноцветные полоски она наносит себе на лицо не для красоты, а чтобы не обморозить кожу во время соревнований.

«Мисс Кузбасс 2019» Наталья Гончарова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Еще бы! Ведь Наталья - профессиональная лыжница, неоднократный победитель кубков и чемпионатов Кузбасса по лыжным гонкам, гонкам на лыжероллерах и легкоатлетическим забегам. А еще Наталья - очень красивая девушка. И одно из доказательств этого - корона первой вице-мисс конкурса «Мисс Прокопьевск-2019». Имея за спиной столь серьезные победы, Наталья Гончарова уверена: впереди - еще большие достижения!

«Мисс Кузбасс 2019» Наталья Гончарова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

- Я вижу свое будущее только успешным. Хочу открыть свой салон красоты - это моя мечта, которая обязательно осуществится. Я буду к ней идти, и все обязательно получится, - улыбается Наталья. - Пока же планирую окончить 11 классов, получить высшее образование. В будущем - работать тренером и обучать детей лыжным гонкам.

«Мисс Кузбасс 2019» Наталья Гончарова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

У Натальи есть два брата - старший и младший. Глядя на свою семью, ощущая трепетную заботу родных, девушка уверена: именно семья придает человеку силы для новых свершений. Сегодня целью Натальи является выступление - а возможно, и победа - на конкурсе «Мисс Кузбасс-2019».

«Мисс Кузбасс 2019» Наталья Гончарова. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Получит ли девушка главную корону конкурса, зависит от строгого жюри. А вот станет ли Наталья обладательницей титула «Мисс «Комсомольская правда», зависит от вас, наши читатели. Проголосовать за девушку можно здесь.